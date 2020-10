Rewolucyjna terapia. Aplikacja pomoże w leczeniu bezsenności

Terapiabezsennosci.pl to jedyna w Polsce aplikacja medyczna zawierająca niefarmakologiczny program terapeutyczny skierowany na bezsenność. Oparta jest o techniki terapii poznawczo – behawioralnej, które zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem zalecane są jako pierwszoplanowa metoda pracy nad poprawą snu. W październiku 2020 aplikacja otrzymała status wyrobu medycznego.

Jak skutecznie leczyć bezsenność

Jak pokazują badania blisko 30 proc. osób dorosłych ma problemy ze snem, a około 10 proc. cierpi na bezsenność przewlekłą. To zaburzenie, które pogarsza jakość codziennego życia, ale może być również czynnikiem wywołującym inne schorzenia. Wydawać się może, że najlepszym rozwiązaniem problemu jest farmakoterapia. Tymczasem najbardziej skuteczną, zdrowszą i nie wiążącą się z ryzykiem uzależnienia, metodą leczenia bezsenności jest terapia poznawczo-behawioralna (ang. cognitive - behavioral therapy for insomnia).

Jej wysoką skuteczność potwierdzają badania – 70 - 80 proc. pacjentów z bezsennością, którzy korzystają z terapii poznawczo – behawioralnej uzyskuje trwałą poprawę w zakresie snu, a 1/3 wszystkich badanych nie zgłasza po terapii objawów bezsenności . Niestety w Polsce stosuje ją zaledwie kilkunastu, przeszkolonych, terapeutów, a to oznacza, że dostęp do niej jest utrudniony. Rozwiązaniem tego problemu jest pierwsza w Polsce aplikacja medyczna do terapii bezsenności.

Rewolucja w leczeniu bezsenności

Terapiabezsennosci.pl - jedyna w Polsce aplikacja medyczna do poprawy snu to rewolucyjne narzędzie w walce z bezsennością. Opracowana została na podstawie wieloletnich doświadczeń wybitnych specjalistów z zakresu medycyny snu – dr n. med. Małgorzaty Fornal – Pawłowskiej - psychologa klinicznego i psychoterapeutki poznawczo-behawioralnej oraz psychiatry dr n. med. Michała Skalskiego.

Leczenie z wykorzystaniem aplikacji trwa 6 tygodni. W tym czasie użytkownik otrzymuje dostęp do licznych materiałów edukacyjnych i opracowanych przez specjalistów ćwiczeń oraz zaleceń. Przez cały czas trwania programu użytkownik może również monitorować efekty terapii i analizować wpływ stosowanych metod na sen.

Zaletą aplikacji jest fakt, że korzystać z niej może każda osoba borykająca się z objawami bezsenności, niezależnie od wieku. Co zaś szczególnie istotne w obecnej rzeczywistości - przejście programu nie wymaga osobistej wizyty u specjalisty. Może być on stosowany samodzielnie albo jako rozszerzenie standardowego leczenia.

kp