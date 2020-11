W ARM 3 tys. respiratorów dostępnych do wydania

Cały czas zwiększamy bazę dostępnych respiratorów. W Agencji Rezerw Materiałowych mamy do wydania około 3 tys. sztuk tego sprzętu i jeżeli tylko szpitale wskazują na potrzebę, to są one wydawane - powiedział w piątek PAP rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz

W piątek rano resort zdrowia poinformował o 27 tys. 86 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Zmarło 445 osób - to największa dzienna liczba zgonów od początku epidemii. Ministerstwo przekazało też, że ostatniej doby wykonano ponad 82,95 tys. testów na obecność koronawirusa. Lekarze rodzinni wystawili prawie 35,4 tys. zleceń na badanie. Łącznie przebadano dotąd ponad 4 mln 919 tys. osób.

Komentując najnowsze dane, rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zwrócił uwagę, że mamy dziś rekordową liczbę badań.

Przy tej liczbie na pewno bardzo delikatnym pozytywem jest brak wzrostu liczby zakażonych. Naszym celem w tej chwili jest spowolnienie liczby wzrostów - powiedział.

Dodał, że cały czas budowana jest baza dostępnych łóżek dla pacjentów z COVID-19.

Dziś ten bufor to już w granicach 10 tys. łóżek. Cały czas zwiększamy też bazę dostępnych respiratorów. W Agencji Rezerw Materiałowych mamy do wydania ok. 3 tys. tego sprzętu i jeżeli tylko szpitale wskazują na potrzebę takiego sprzętu to jest on wydawany - podkreślił Andrusiewicz.

Jak informowało w piątek Ministerstwo Zdrowia, z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 19 tys. 479 osób, u których potwierdzono zakażenie; 1708 jest podłączonych do respiratorów. W kraju jest 9 928 wolnych łóżek dla pacjentów z Covid-19 oraz 530 respiratorów.

