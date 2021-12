Niedzielski: Ponad 22 tys. zakażeń, zmarły 592 osoby

Ostatniej doby wykryto 22 097 nowych zakażeń koronawirusem, czyli o 20 proc. mniej niż tydzień temu - przekazał w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zmarły 592 osoby z COVID-19, z czego 75 proc. to osoby niezaszczepione - dodał.

O to, jaką liczbę zakażeń i ofiar śmiertelnych przyniosła ostatnia doba, Niedzielski pytany był na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia.

„Dzisiejszy dzień to jest kontynuacja spadków, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, bo dzisiaj odnotowaliśmy 22 097 zakażeń. To jest blisko 20 proc. mniej, niż było tydzień temu” - odparł minister zdrowia.

Jak ocenił, spadek zakażeń ma coraz większą dynamikę. „To bardzo cieszy, bo to też oznacza, że restrykcje, które systematycznie wprowadzamy od 1 grudnia, powoli mają swój efekt” - powiedział.

Minister przekazał, że ostatniej doby zmarły 592 osoby z COVID-19. Jak wskazał, ponad 400 przypadków to zgony osób z chorobami współistniejącymi.

„Jeśli chodzi o osoby zaszczepione, to w tej statystyce zgonów jest to ok. 25 proc. - czyli ok. 150 osób to osoby zaszczepione, a 75 proc., czyli zdecydowana większość, to osoby niezaszczepione” - dodał. Podkreślił też, że wśród 150 osób zaszczepionych tylko ok. 50 osób nie miało żadnych chorób współistniejących.

PAP/kp