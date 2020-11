Morawiecki: Chodzi o przyszłość Polski. Walczmy razem!

Eksperci, lekarze, inżynierowie, urzędnicy, wynalazcy, wolontariusze – tysiące osób włączyło się w tę kluczową walkę. Ty także możesz dołączyć. Wygramy z wirusem, wspólnie - podkreśla premier Mateusz Morawiecki w najnowszym spocie

Polska to wyjątkowy kraj. Polacy zawsze radzili sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Pandemia jest właśnie jedną z nich. Przecież chodzi o zdrowie nas wszystkich. Nikt nie zapraszał tu koronawirusa, ale on tu jest i musimy go wspólnie pokonać, nie obrażać się na rzeczywistość, nie kłócić i nie wyzywać, ale sobie pomagać. Dojrzała wspólnota walczy razem. Szczególnie, że chodzi o zdrowie moich i twoich bliskich – zdrowie dzieci, rodziców, przyjaciół. I zdrowie naszej gospodarki. Chodzi o przyszłość Polski. Dlatego jesteśmy zdeterminowani — akcentuje premier Morawiecki.