Protest w Warszawie. "Chcą uderzać w polskie symbole"

„To dążenie do tego, aby nasz naród sam siebie uznał za takiego, który nie ma się czym chwalić, nie ma bohaterów, nie sprawdził się w tym najtrudniejszym okresie nowoczesnej historii Polski, Europy i świata.(…) Mamy być narodem gorszym, który godzi się na gorszy los” - w taki sposób prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenia usunięcie z wystawy stałej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku rtm. Witolda Pileckiego, św. o. Maksymiliana Kolbe oraz bł. Rodziny Ulmów

Jarosław Kaczyński dołączył do protestu przed pomnikiem rtm. Pileckiego w Warszawie. Zaapelował w piątek do Polaków, żeby przeciwstawili się władzy w związku z usunięciem z wystawy Muzeum II WŚ portretów rtm. Witolda Pileckiego, o. Maksymiliana Marii Kolbego i rodziny Ulmów. Ocenił, że rząd zachowuje się haniebnie i uderza w polskie w symbole.

Nowy zarząd dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej poinformował o usunięciu z wystawy portretów rtm. Witolda Pileckiego, o. Maksymiliana Kolbego, a także wielkoformatowej fotografii rodziny Ulmów.

Zebraliśmy się tutaj, aby, jak już mówiono, złożyć hołd bohaterom. Bohaterom, można powiedzieć, szczególnym. Takich ludzi jest po prostu bardzo niewielu. To ludzie, którzy naprawdę pokazali, czym jest człowieczeństwo, wiara, siła człowieka- powiedział podczas protestu Jarosław Kaczyński.

Podkreślił, że obecna władza dąży do tego, by „nasz naród sam siebie uznał za taki, który nie ma się czym chwalić, który nie miał bohaterów i który się nie sprawdził w tym najtrudniejszym okresie Polski”. Dodał, że rząd premiera Donalda Tuska uderza w symbole.

Ci, którzy rządzą Polską, reprezentują kierunek degradacji, likwidacji. Uderzają w symbole, które najbardziej przemawiają do ludzkich serc i umysłów, symbole, którymi są ludzie, którymi są polscy bohaterowie. Musimy się temu przeciwstawić. Musimy doprowadzić do tego, by tego rodzaju wydarzenia budziły sprzeciw. Budziły sprzeciw, i w końcu przełożyły się na ten sprzeciw generalny