Bułgaria, minister do nauczycieli: nie panikujcie!

Jeśli ktokolwiek liczył, że dymisja skompromitowanej do cna minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas oznaczać będzie nadzieję na poprawę losu polskiej szkoły, to po kolejnych wywiadach nowej minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej powinien już ochłonąć. "Nowa twarz" w MEN jednoznacznie zapowiada, że nie zamierza rezygnować z niczego, co z takim mozołem psuły jej poprzedniczki. Co więcej, nie…