Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Polsce

W całej Polsce odbyły się w środę obchody Narodowego Święta Niepodległości, które w tym roku miały wyjątkowy przebieg ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID-19. Odzyskanie niepodległości upamiętniono m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, tylko że w ograniczonej formie.

W Warszawie prezydent Andrzej Duda wraz z premierem Mateuszem Morawieckim, marszałkami Sejmu i Senatu Elżbietą Witek i Tomaszem Grodzkim oraz szefem MON Mariuszem Błaszczakiem złożyli wieniec od narodu przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Andrzej Duda w orędziu telewizyjnym podkreślił, że pandemia to czas podejmowania trudnych, niepopularnych decyzji. „Dziękuję wszystkim, którzy przestrzegają zaleceń, nie narażają siebie i innych; dzisiaj to wyraz patriotyzmu. To świadectwo co znaczy prawdziwie obywatelska, odpowiedzialna postawa. Dziękuję za to z całego serca!” - powiedział prezydent.

Podziękował także lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, diagnostom i całemu personelowi polskiej służby zdrowia, jak również żołnierzom i policjantom, wszystkim funkcjonariuszom wszystkich służb mundurowych.

Po południu w stolicy odbył się Marsz Niepodległości. Ze względu na sytuację epidemiczną miał się on odbyć w formie „rajdu samochodowego”, jednak wiele osób zdecydowało się przejść pieszo przez stolicę. Doszło do zamieszek na niektórych skrzyżowaniach i błoniach wokół Stadionu Narodowego. Policjanci zatrzymali osoby atakujące funkcjonariuszy.

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Krakowie rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Polski Walczącej na Powiślu. Mszy św. w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w katedrze na Wawelu przewodniczył abp Marek Jędraszewski. „Wszyscy jesteśmy wezwani, by służąc Ojczyźnie tworzyć wspólne dobro” - mówił w homilii arcybiskup. Ostrzegał przed próbami wprowadzenia do Polski „antychrześcijańskiej, neo-marksistowskiej kultury głoszącej pogardę dla świętości każdego poczętego życia”.

W krakowskich uroczystościach uczestniczyli m.in. była premier, europoseł Beata Szydło, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister w Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, marszałek województwa Witold Kozłowski oraz przewodniczący sejmiku Jan Tadeusz Duda. Politycy przed mszą św. złożyli kwiaty przy sarkofagu marszałka Józefa Piłsudskiego i sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich, a później także pod Krzyżem Katyńskim u stóp Wawelu i przy Grobie Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki. Ze względu na pandemię nie było tradycyjnego pochodu patriotycznego ulicami Krakowa, a Lekcja Śpiewania „Droga Niepodległości” odbyła się wirtualnie – w internecie.

W Gdańsku z okazji Święta Niepodległości na najwyższy maszt na Górze Gradowej wciągnięta została flaga narodowa. „Dziś na próbę wystawione jest bardzo mocno nasze człowieczeństwo i nasz patriotyzm. Tak, jak dzisiaj uśmiechamy się zza maseczek, żebyśmy ten nastrój świąteczny umieli utrzymać w sercu na co dzień. Bo to jest miara naszego patriotyzmu. Szukajmy tego, co nas łączy, a nie dzieli. Budujmy razem silny Gdańsk, silne Pomorze i silną Rzeczpospolitą, Polskę zakorzenioną w Unii Europejskiej” - mówiła podczas uroczystości prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

We Wrocławiu pod pomnikiem Wojciecha Korfantego wieńce w asyście wojskowej złożyli wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski oraz prezydent miasta Jacek Sutryk. Miejska delegacja przyjechała pod pomnik białoczerwonym Tramwajem Niepodległości, który przygotowało MPK. Pojazd będzie kursował przez całą środę po Wrocławiu. Specjalnym „pociągiem do historii” przygotowanym przez Kolej Dolnośląską i wrocławski oddział IPN z Wrocławia do Głogowa wyruszył marszałek Józef Piłsudski, w którego rolę wcielił się aktor Stanisław Melski. W trakcie przejazdu podróżni mieli okazję obejrzeć przygotowane prezentacje historyczne, dotyczące odzyskania niepodległości.

W Poznaniu wojewoda i przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty w miejscach upamiętniających osoby i formacje zbrojnie zasłużone dla polskiej wolności. Wojewoda Łukasz Mikołajczyk podkreślił, że kwiaty były składane w imieniu wszystkich mieszkańców Wielkopolski jako wyraz pamięci i szacunku dla ojczyzny i orędowników jej niepodległości.

„Dziś jesteśmy w domach, chroniąc się w tym trudnym czasie przed koronawirusem. Zachęcam, abyśmy wszyscy 11 listopada wywiesili przed domami czy na balkonach piękne biało-czerwone flagi. Pokażmy, że choć jesteśmy w murach mieszkań, to wypełniają je miłość i szacunek do Polski” – powiedział Mikołajczyk. Kwiaty zostały złożone przy pomniku Ignacego Jana Paderewskiego, pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, tablicą powstańca wielkopolskiego Franciszka Ratajczaka oraz przy pomniku 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

