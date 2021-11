Zaszczep się w Święto Niepodległości!

Do szczepienia przeciw Covid-19 podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości i w ich bezpośrednim sąsiedztwie można się zgłosić w czwartek w Poznaniu. Szczepienia prowadzone będą w czwartek do godz. 13 w budynku urzędu wojewódzkiego przy pl. Wolności.

Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu poinformował, że szczepienia w budynku Wydziału Spraw Cudzoziemców WUW odbywają się z wykorzystaniem jednodawkowej szczepionki firmy Johnson&Johnson oraz szczepionki firmy Pfizer, którą mogą przyjąć dzieci i młodzież powyżej 12. roku życia.

Wykonywane są także szczepienia trzecią dawką dla wszystkich osób uprawnionych do jej przyjęcia.

Szczepienia odbywają się w godzinach od 9.00 do 13.00. Nie ma konieczności wcześniejszej rejestracji, a osoby zainteresowane proszone są jedynie o posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości w postaci dowodu osobistego lub, w przypadku obcokrajowców, o posiadanie paszportu.

Organizatorem akcji prowadzonej w ramach kampanii #OstatniaProsta jest wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Poznańskie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczną się na płycie pl. Wolności o godz. 11.00. W południe nastąpi defilada pododdziałów, grup rekonstrukcyjnych oraz pojazdów.

Służby wojewody zaprosiły też chętnych do szczepień na piątek. W godzinach od 10.00 do 16.00 w głównym gmachu urzędu wojewódzkiego przy al. Niepodległości 16/18 będzie się można zaszczepić przeciw Covid-19 jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson lub szczepionką firmy Pfizer. Prowadzone będą także szczepienia trzecią dawką dla wszystkich osób uprawnionych do jej przyjęcia.

Tomasz Stube przypomniał, że każda osoba po otrzymaniu szczepionki otrzyma Unijny Certyfikat COVID. Szczepienia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu będą wykonywane w każdy piątek do końca listopada.

Także w piątek ze szczepień będzie można skorzystać także w punkcie zorganizowanym w holu dworca głównego PKP w Poznaniu. Szczepienia będą wykonywane w godzinach od 13.00 do 17.00.

PAP/ as/