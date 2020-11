Dramat po wybuchu gazu. Na miejscu pracuje 100 ratowników

Około 100 strażaków uczestniczy w akcji na gruzowisku zawalonego domu, pod którym znajdują się dwie osoby. Do wybuchu butli z gazem w budynku mieszkalnym doszło w niedzielę po godz. 14 we Włodzimierzowie koło Piotrkowa Trybunalskiego (Łódzkie). Wcześniej uratowano córkę poszukiwanego małżeństwa.

„Cały czas trwa akcja ratunkowa, w której łącznie bierze udział około 100 strażaków zarówno z państwowych, jak i ochotniczych jednostek. Na samym gruzowisku pracuje zaś ponad 40 ratowników, również ze specjalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej. W zawalonym budynku poszukujemy dwóch osób. To rodzice kobiety, która została wydobyta z gruzowiska. Jej obrażenia były lekkie, trafiła do szpitala w Piotrkowie Trybunalskim” – powiedział mediom obecny na miejscu oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

Poszukiwane jest małżeństwo w wieku ok. 50-60 lat.

Strażacy zgłoszenie o eksplozji gazu w domu jednorodzinnego przy ul. Zdrowie we Włodzimierzowie w gminie Sulejów (powiat piotrkowski) otrzymali o godz. 14.13. Wybuch spowodował zawalenie się budynku. Jak wyjaśnił rzecznik, był to dwukondygnacyjny dom z lekką konstrukcją dachową i żelbetowymi stropami. Uległ on całkowitemu zniszczeniu.