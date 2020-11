Z wysokości 30 m zrzucili 10 nowych aut

10 nowiutkich volvo spadło z wysokości 30 m w służbie ludzkości. Szwedzki producent w nietypowy sposób wsparł ekipy ratunkowe, ofiarując im świeże, nowoczesne auta do ćwiczeń. To pierwszy tak ekstremalny crash test w historii marki - informuje Aleksander Ruciński na portalu autokult.pl.

Służby ratunkowe zazwyczaj wykorzystują w ćwiczeniach stare, zdezelowane pojazdy, które i tak trafiłyby na złom. Tym razem jednak było inaczej. Wszystko za sprawą Volvo, które dostarczyło 10 fabrycznie nowych pojazdów ze swojej gamy oraz dźwig zdolny podnieść je na wysokość 30 m. – pisze Aleksander Ruciński.

Przedstawiciele Volvo nie ukrywają, że zależało im, by jak najmocniej rozbić testowane pojazdy, a zrzucenie ich z dużej wysokości było gwarancją uzyskania pożądanych rezultatów. Auta lądowały na twardej powierzchni pod różnymi kątami, by jak najlepiej odwzorować realne warunki. Po rozbiciu oddano je do dyspozycji służb ratunkowych.