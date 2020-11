Banki mogą być w kryzysie... nie przez pandemię

Następny rok nie będzie łatwy dla banków działających w Polsce. Spadnie rentowność sektora, zmniejszy się liczba oddziałów. Zyskowność branży uda się podtrzymać dzięki cyfryzacji - wynika z badania firmy doradczej Deloitte, któa zaprezentowała we wtorek raport „CE Banking Outlook. Winning in the Digital Arms Race”