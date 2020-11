Druga fala COVID-19 i lockdown mogą negatywnie wpłynąć na rynek pracy

Wskaźnik Rynku Pracy (WPR), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, wzrósł w listopadzie o ok. 4 punkty - podało w poniedziałek Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Według ekspertów druga fala pandemii i lockdown mogą mieć negatywne skutki dla rynku pracy.

BIEC zwróciło uwagę, że w poprzednim miesiącu odnotowano spadek wielkości WPR o niespełna 1 punkt i była to kontynuacja, trwającej cztery miesiące, tendencji spadkowej. „Tak duża skala zmian wynika w przeważającym stopniu ze zmiany agregatowej kwoty wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych” - wskazali analitycy w komunikacie.

Dodali, że inne składowe oddziałują „dość istotnie w kierunku wzrostu wartości wskaźnika”, czyli prognozują pogorszenie sytuacji na rynku pracy i wzrost stopy bezrobocia.

Według BIEC, „druga fala koronawirusa i faktyczny lockdown z pewnością odciśnie swoje piętno na wynikach finansowych wielu przedsiębiorstw”. Może mieć również negatywne skutki dla rynku pracy. „Należy również pamiętać o istotnych ograniczeniach po stronie podaży pracy, na co od dłuższego czasu uwagę zwracają pracodawcy” - podkreślili analitycy.

Zwrócili uwagę, że stopa bezrobocia rejestrowanego kolejny miesiąc pozostała bez zmian - od czerwca br. utrzymuje się na poziomie 6,1 proc. Z kolei, po uwzględnieniu czynników sezonowych, od lipca br. stopa bezrobocia wynosi 6,4 proc.

W największym stopniu na wzrost wskaźnika WPR wpłynęła - jak podkreślili ekonomiści - wysokość „agregatowej kwoty wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych”. Od 1 września br. wysokość zasiłku wzrosła z niespełna 900 do 1200 zł. Natomiast liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych we wrześniu zwiększyła się o 5 proc. w ujęciu miesięcznym, ale w październiku zmalała o ok. 12 proc.