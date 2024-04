Alarm! Wskaźniki przyszłej koniunktury się załamują

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w kwietniu spadł do 160 pkt. z 161,1 pkt. w marcu – poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Wskazano w nim, że to pierwszy poważniejszy spadek wskaźnika od sierpnia 2022 roku.

„Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (…), informujący o przyszłych tendencjach w gospodarce w kwietniu 2024 roku obniżył się o 1,1 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego. To pierwszy poważniejszy spadek wskaźnika od sierpnia 2022 roku. Wiele wskazuje na to, że główny dotychczasowy motor wzrostu gospodarki, jakim była konsumpcja, uległ zatarciu, zaś pożądany z punktu widzenia rozwoju gospodarki wzrost inwestycji ciągle nie następuje. Przedsiębiorstwa sektora przetwórstwa przemysłowego jak na razie, nie wykazują zbytniego zainteresowania inwestycjami” – czytamy w raporcie BIEC.