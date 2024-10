Rynek pracy powoli psuje się. „Pełzające zwolnienia”

Mimo negatywnych zjawisk, np. niskiej podaży nowych miejsc pracy czy małych szans zatrudnienia osób bezrobotnych, trudno spodziewać się wzrostu stopy bezrobocia - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) podało, że Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w październiku wzrósł o 0,3 pkt. „Nie licząc nieznacznej korekty odnotowanej w czerwcu br., wartość wskaźnika rośnie od początku bieżącego roku, choć w różnym tempie” - wskazało biuro. Dodało, że od grudnia 2023 r. wzrósł on o 4 punkty.

„Mimo to nie obserwujemy zmian w wysokości stopy bezrobocia rejestrowanego, zaś stopa bezrobocia wg. BAEL na koniec czerwca 2024 r. osiągnęła rekordowo niską wartość 2,7 proc.” - poinformowali eksperci.

BIEC podało, że liczba zarejestrowanych osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy wzrosła od kwietnia do września br. o 11 proc. Dodano, że od kwietnia o 25 proc. wzrosła też kwota wypłaconych bezrobotnym zasiłków.

Negatywne zjawiska: niska podaż nowych miejsc pracy

Eksperci zwrócili uwagę, że na rynku pracy w ciągu ostatniego roku zauważalne są jednak negatywne zjawiska, np. niska podaż nowych miejsc pracy, niskie szanse zatrudnienia dla osób bezrobotnych i znaczna deprecjacja ich kwalifikacji oraz nasilające się zjawisko zwolnień z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. „Mimo tych negatywnych zjawisk trudno spodziewać się wzrostu stopy bezrobocia, głównie z powodów demograficznych i kurczenia się zasobów pracy” - ocenili eksperci. Dodali, że podobnie jak przed miesiącem, tylko dwie składowe wskaźnika oddziałują w kierunku spadku jego wartości, a tym samym zapowiadają spadek stopy bezrobocia rejestrowanego. Natomiast pięć składowych zapowiada wzrost wartości wskaźnika, a tym samym pogorszenie sytuacji na rynku.

W kierunku spadku wartości wskaźnika najbardziej oddziałuje m.in. liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne oraz wyrejestrowania z urzędu pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia - podano. „W pierwszym przypadku w ujęciu miesięcznym odnotowano blisko 8 proc. spadek. W drugim przypadku odnotowano we wrześniu w porównaniu do sierpnia blisko 8 proc. wzrost” - wyliczyło BIEC.

Eksperci podkreślili, że wzrost odpływu z bezrobocia do zatrudnienia nastąpił mimo korekty w dół liczby nowo opublikowanych ofert pracy w urzędach pracy (o około 3 proc.). Zgodnie z danymi BIEC ofert pracy publikowanych jest nieustannie więcej niż osób bezrobotnych, które wyrejestrowują się z urzędu z tytułu podjęcia zatrudnienia. „Z kolei, mniejszy napływ do bezrobocia przekładać powinien się na niższą stopę bezrobocia, jednak, jeśli weźmiemy pod uwagę przeciętnie stosunkowo niski poziom zatrudnialności osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, to prawdopodobieństwo dopasowania do ofert pracy jest relatywnie niewielkie” - ocenili eksperci.

Niepokojące sygnały z firm o zwolnieniach

Ich zdaniem bardziej niepokojące informacje płyną z porównania danych dotyczących liczby zarejestrowanych osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. Ich zdaniem sygnalizują one trudności funkcjonowania przedsiębiorstw, mimo że zmiany te ”mają charakter wręcz pełzający” - całkowita liczba takich zarejestrowanych bezrobotnych wynosi nieco ponad 30 tys. osób., a od kwietnia do września wzrosła o ponad 11 proc.

W ich opinii negatywne sygnały płyną też z danych dotyczących kwoty wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych.

„Początkowo wzrosty były niewielkie i zbiegły się z waloryzacją wysokości zasiłku, ale nadal przyjmują dość wysoki poziom. We wrześniu, w porównaniu do sierpnia, wypłacono łącznie o 4 proc. więcej zasiłków (całkowita kwota wypłaconych świadczeń), a od kwietnia ten wzrost wyniósł ponad 25 proc.” - zauważyli eksperci.

Dodali, że na dość ostrożne prognozy dotyczące zatrudnienia wskazują niezmiennie wyniki badania koniunktury GUS. „Menedżerowie przedsiębiorstw przemysłowych częściej zapowiadają plany redukcji liczby zatrudnionych niż nowych przyjęć do pracy. Ogólna ocena finansowa przedsiębiorstw przemysłowych pozostaje na niezmienionym, negatywnym, poziomie” - podano w raporcie BIEC.

