BIEC: Od sierpnia spada liczba ofert pracy

Od sierpnia tego roku liczba ogłaszanych ofert pracy systematycznie maleje - wynika z Barometru Ofert Pracy opublikowanego m.in. przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Przed miesiącem przybyło nowych ogłoszeń o prace dla pracowników fizycznych.

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu w listopadzie br. spadł po raz kolejny – wynika z raportu opracowanego przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). W listopadzie br. wartość wskaźnika wyniosła 261,7 pkt. wobec 270,8 pkt w październiku br. i 333,5 pkt. w listopadzie ub.r.

„Od sierpnia br. liczba ogłaszanych ofert pracy systematycznie maleje. Tendencja spadkowa trwa zaś już od czerwca 2022 r. Choć polska gospodarka stopniowo wraca do normy, o czym świadczy m.in. poprawa kluczowych wskaźników makroekonomicznych, aktywność pracodawców na rynku wakatów nadal pozostaje niska i dalej słabnie” – oceniono w raporcie.

Wskazano, że utrzymujące się na podwyższonym poziomie stopy procentowe, słabe wyniki gospodarek krajów sąsiadujących oraz niepewność osłabiają wzrost aktywności rekrutacyjnej pracodawców. W coraz większej liczbie kategorii ofert pracy notowane jest wygaśnięcie efektów polityki stymulacyjnej okresu popandemicznego.

Zgodnie z raportem, liczba wakatów w tych kategoriach albo zbliża się do wartości z końca 2019 r., albo już wróciła do tego poziomu. Zaznaczono, że pozostają kategorie, w których sytuacja jest całkiem dobra, chociaż ich liczba na tle całego rynka jest znikoma.

Stwierdzono, że w listopadzie br. przybyło nowych ogłoszeń o pracę dla pracowników fizycznych. Ożywienie aktywności rekrutacyjnej pracodawców w tej grupie obserwowane jest od początku roku, przy czym w ostatnich trzech miesiącach wzrost był stosunkowo wysoki. Podkreślono, iż praca fizyczna pozostaje kategorią, w której pracodawcy poszukują pracowników bardziej aktywnie niż przed rokiem.

Najszybszy spadek utrzymuje się natomiast w zawodach wymagających wykształcenia w naukach ścisłych lub inżynieryjnych. Wakatów w tej grupie ubywa od lutego, a ostatnie miesiące przyniosły nasilenie tej tendencji.

W zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych po ożywieniu w I kwartale br. w dalszej części roku pracodawcy ponownie zaczęli ograniczać poszukiwanie nowych pracowników – zauważono. Od kwietnia liczba ogłaszanych ofert pracy dla przedstawicieli tego typu zawodów ustawicznie maleje, chociaż nieco wolniej niż w przypadku nauk ścisłych.

Przekazano, iż w zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych więcej ogłoszeń niż przed miesiącem ukazało się tylko dla grafików oraz w finansach. Jak wskazano, dla grafików od lat obserwowany jest spadek liczby wakatów o wyraźnie strukturalnym charakterze, podczas gdy w finansach kurczenie się liczby ogłoszeń ma koniunkturalny charakter.

Z raportu wynika, że lepszymi tendencjami charakteryzują się oferty pracy w zawodach prawniczych; tu od początku roku widać wyhamowanie spadków, a liczba ogłaszanych wakatów utrzymuje się na stabilnym poziomie. Wyhamowanie spadków od kwietnia br. obserwowane jest również dla ogłoszeń związanych z obsługą klienta. Największe spadki z kolei dotyczyły pracowników wsparcia telefonicznego (praca w call center), branży nieruchomości i działach przedsiębiorstw związanych z zaopatrzeniem.

„Nie sprawdziły się oczekiwania wobec efektów rządowego programu +Bezpieczny Kredyt 2 proc.+. Liczba ogłoszeń dla pracowników związanych z nieruchomościami nadal się kurczy. Spadkową tendencję w tej kategorii ofert obserwujemy prawie od dwóch lat, na skutek czego liczba wakatów zmalała do poziomu sprzed pandemii koronawirusa” – oceniono.

Spadki zanotowano też w przypadku zawodów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

W grupie ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych nowych ogłoszeń o zatrudnienie w stosunku do ub. miesiąca przybyło tylko dla pracowników budownictwa. W budowlance od maja ub.r. obserwowany był duży spadek liczby ogłoszeń, który po rocznej redukcji uległ wyhamowaniu.

Jak podkreślono, w pozostałych kategoriach liczba wakatów spada i „ostro zanurkowała ona w handlu internetowym oraz w przypadku programistów”. W obydwu przypadkach oraz w badaniach i rozwoju dotychczasowe spadki doprowadziły do powrotu liczby ogłaszanych ofert pracy do poziomu sprzed pandemii koronawirusa.

„Tendencję spadkową w grupie administratorów IT obserwujemy dokładnie rok, jednak spadki są wyraźnie mniejsze niż w przypadku programistów. W tym przypadku mniej nie oznacza jednak mało, gdyż w relacji do wartości z końca 2019 r. ogłoszeń dla administratorów IT nadal jest znacząco więcej” – wskazano.