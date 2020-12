ORLEN przekazał szpital tymczasowy w Płocku

PKN ORLEN przygotował w Płocku blisko 200 łóżek dla pacjentów z SARS-CoV-2 oraz zaplecze niezbędne do funkcjonowania szpitala tymczasowego. Placówka na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, która powstała w niespełna trzy tygodnie, od dzisiaj przekształca się w oddział Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Równolegle trwają ostatnie prace związane z budową przez PKN ORLEN, przy wsparciu spółki Energa, podobnego obiektu w Ostrołęce. Prowadzona jest również rekrutacja personelu medycznego, który zadba o zdrowie i życie pacjentów

W ciągu kilku dni pierwsi pacjenci zostaną przyjęci do szpitala tymczasowego w Płocku. Dzięki zaangażowaniu spółek z Grupy ORLEN w ciągu zaledwie 20 dni przygotowaliśmy profesjonalną, innowacyjną modułową medyczną placówkę. Zgodnie z zapowiedziami dzisiaj przekazujemy Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku szpital tymczasowy na ok. 200 łóżek, w tym 20 łóżek na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii. Finalizujemy też prace związane z przygotowaniem szpitala tymczasowego w Ostrołęce, tak aby mógł on rozpocząć funkcjonowanie w połowie grudnia br. – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Przygotowany przez PKN ORLEN szpital tymczasowy w Płocku jest w pełni gotowy od strony technicznej i sprzętowej. Poza niezbędnym sprzętem medycznym, w placówce znajduje się także najwyższej klasy tomograf komputerowy. Szpital wyposażony jest również w nowoczesne systemy do monitorowania, w tym CCTV, kontrolę dostępu, domofony czy pełną sieć LAN. Zapewnione zostało bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez montaż Systemu Sygnalizacji Pożarowej oraz zapewnienie odpowiedniej ilości podręcznego sprzętu gaśniczego. Ponadto placówka posiada 3 niezależne źródła zasilania, w tym najnowocześniejszy DDUPS, czyli rozwiązanie wykorzystywane w dużych szpitalach czy lotniskach.

Szpital posiada wszystkie niezbędne przyłącza, w tym energetyczne, jak również przyłącza wodno-kanalizacyjne z dedykowanym systemem dezynfekcji ścieków medycznych. PKN ORLEN wybudował także podjazd dla karetek, Izbę Przyjęć i przygotował całe zaplecze medyczne łącznie z instalacją gazów medycznych. Kluczową rolę w budowie szpitala odegrały spółki: ORLEN Projekt, który uczestniczył w zaprojektowaniu placówki, ORLEN Budonaft, ORLEN Serwis, a wsparcia udzieliły ORLEN Administracja oraz ORLEN Ochrona.

W celu zapewnienia profesjonalnej pomocy pacjentom, PKN ORLEN zakupił również środki transportu na potrzeby placówki w Płocku. Karetka pogotowia typu (R) umożliwi przewóz osób wymagających wspomagania funkcji życiowych pomiędzy szpitalem tymczasowym, a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku. Koncern zapewnił również profesjonalny samochód do transportu badań i leków, również tych wymagających chłodzenia.

PKN ORLEN przy wsparciu spółki Energa finalizuje też budowę podobnego szpitala tymczasowego w Ostrołęce. Wykonano już ponad 50 proc. prac, w tym m.in. prace ziemne, związane z infrastrukturą budowlaną, elektryczną, sanitarną i teletechniczną. Na plac budowy trafiła już ponad połowa wszystkich modułów, w których powstanie ok. 200 szpitalnych łóżek, w tym 20 respiratorowych. Na potrzeby szpitala tymczasowego PKN ORLEN zakupił również karetkę ratunkową, której specyfikacja i wyposażenie zostało uzgodnione z dyrektorem Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego, na terenie którego powstaje placówka.

Wszystkie prace w Ostrołęce przebiegają zgodnie z harmonogramem. Obecnie najpilniejszą potrzebą jest pozyskanie lekarzy i pielęgniarek, którzy udzielą niezbędnej pomocy pacjentom. W dalszym ciągu prowadzona jest również rekrutacja lekarzy, personelu medycznego i pomocniczego dla placówki w Płocku. Rekrutacja do obu szpitali tymczasowych prowadzona jest poprzez stronę szpitalrekrutacja.orlen.pl

Placówki w Płocku i Ostrołęce to innowacyjne szpitale modułowe, które po zakończeniu pandemii będzie można rozłożyć w ciągu kilku dni i zmagazynować, bądź wykorzystać do innych działań specjalnych, np. na potrzeby wojska, misje czy inne działania. Z kolei płyty, piasek bloczki budowlane czy fundamenty czasowe użyte do przygotowania terenu zostaną przeznaczone na potrzeby innych inwestycji realizowanych przez Grupę ORLEN.

Orlen/KG