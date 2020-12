Ruszyły wyciągi w Beskidach. Narciarze przestrzegają obostrzeń

W weekend ruszyły wyciągi narciarskie w niektórych ośrodkach w Beskidach. Z powodu COVID-19 ich właściciele wprowadzili reżim sanitarny. Rzecznik policji w Cieszynie asp. Krzysztof Pawlik powiedział w niedzielę, że narciarze stosują się do obostrzeń.

W Beskidzie Śląskim zjeżdżać można m.in. w Zagroniu i na Złotym Groniu w Istebnej, na Białym Krzyżu w Szczyrku oraz w Soszowie, Skolnitach i Nowej Osadzie w Wiśle. W Beskidzie Żywieckim działa wyciąg na Solisku w Korbielowie, a w Beskidzie Małym – Czarny Groń. Na trasach leży nawet do 70 cm śniegu.

Ośrodki, z powodu epidemii, przygotowały się do otwarcia dostosowując do wymogów sanitarnych. Przede wszystkim wytyczono podejścia do wyciągów, by zminimalizować możliwość kumulacji narciarzy na niewielkiej przestrzeni. Obostrzenia dotyczą też gastronomii.

Karolina Cieślar z wiślańskiego ośrodka Skolnity poinformowała, że wyłączone zostały tam dwie bramki wejściowe, dzięki czemu dwie pozostałe utworzyły swoiste tunele. Wygrodzone są one siatkami.

W sobotę sprawdzało się to doskonale. Narciarze zachowywali odstęp – powiedziała Karolina Cieślar.

Przedstawicielka Skolnitów powiedziała, że narciarze z wyrozumiałością podchodzą do obostrzeń. Przykładem tego jest korzystanie z czteroosobowego wyciągu. „We czwórkę mogą zasiąść na kanapie tylko osoby, które wspólnie mieszkają. Nie ma mowy o +dopełnianiu+ miejsc, by zmniejszyć kolejkę. Narciarze sami się ustawiają w odpowiednich grupach: po czterech, po dwóch lub pojedynczo. Nie ma z tym problemu” – wyjaśniła Cieślar.

W karczmie, z której korzystają narciarze, obowiązuje ruch w jedną stronę. Przed budynkiem umieszczone zostało duże menu, by korzystający wchodząc do środka mieli już skonkretyzowane zamówienie. W wielu miejscach umieszczono kody QR z menu i cennikiem.

W ośrodku Skolnity narciarze mają do dyspozycji dystrybutory z płynem dezynfekcyjnym.

Radiowęzeł nadaje komunikaty o konieczności zachowania dystansu i obowiązku zakrywania ust i nosa – powiedziała Karolina Cieślar.

Nad bezpieczeństwem narciarzy czuwają policjanci. Zwracają oni uwagę także na przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.

Policjanci na nartach patrolują stoki. W sobotę nie spotkali się na nich z żadnym przypadkiem łamania reżimu sanitarnego. Narciarze przestrzegają obostrzeń. My ze swej strony apelujemy wciąż, by dbać o zdrowie. Korzystajmy z tego, co jest dostępne, ale z głową – powiedział rzecznik cieszyńskiej policji asp. Krzysztof Pawlik.

Największy ośrodek w Beskidach - Szczyrk Mountain Resort, zapowiedział uruchomienie wyciągów na 18 grudnia.

PAP/RO

