USA do Unii: Zatrzymajcie rosyjski gazociąg!

Biały Dom wzywa Unię i Niemcy do zatrzymania budowy rosyjskiego gazociągu. Zdaniem Amerykanów, Nord Stream 2 powstaje po to, by „podzielić Europę”. Budowa miała znów ruszyć w weekend, ale nie ruszyła.

Ambasada USA w Berlinie wezwała RFN i Unię do nałożenia moratorium na budowę Nord Stream 2, projektu mającego na celu, zdaniem Waszyngtonu „ominięcie Ukrainy i podział Europy” – powiedział gazecie Handelsblatt Robin Quinville, pełniący obowiązki ambasadora USA w Niemczech.

Zdaniem dyplomaty taka decyzja byłaby wyraźnym sygnałem, że Wspólnota nie będzie już tolerować „uporczywego i złośliwego zachowania Rosji”. Quinville dodał, że Nord Stream 2 to „nie tylko projekt biznesowy”, ale też „narzędzie polityczne”.

Wcześniej w sobotę niemiecki Federalny Urząd Żeglugi i Hydrografii (BSH) ogłosił, że barka kotwiczna „Fortuna” będzie pracować w południowej części Bałtyku od 5 do 31 grudnia.

rp.pl/kp