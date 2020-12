CCC podbija rynek butów

CCC, jeden z największych sprzedawców – i producentów obuwia w Europie – dostarcza na rynek rocznie ponad 50 mln par butów. Firma uruchomiła w Warszawie usługę dostarczania butów czy torebek CCC do drzwi klienta w ciągu 60 min od chwili zamówienia. Ta sprawnie realizowana usługa, jak i oczywiście kompleksowy, różnorodny asortyment, wyróżniają spółkę jako jedną z najbardziej innowacyjnych w Europie – czytamy w artykule Anny Klimczuk na stronie news.microsoft.com

W realizacji strategii firmy kluczową role odgrywa chmura Microsoft Azure, a także rozwiązania Synerise oraz Elitmind. Składają się one na kompleksowy, zaawansowany system oceny potrzeb klienta, dzięki któremu CCC umie skutecznie dotrzeć do niego ze swoją ofertą.

Historia współpracy Microsoft, CCC i Synerise w obszarze cyfrowej transformacji sięga 2018 roku, kiedy spółki podpisały umowę o partnerstwie w obszarze innowacji. Microsoft zadeklarował wówczas dostęp do technologii, know-how oraz ekosystemu firm partnerskich, a CCC zapowiedziało kontynuację efektywnego i dynamicznego wdrażania nowoczesnych technologii we wszystkich spółkach Grupy. Synerise ze swojej strony dołożył cegiełkę technologiczną AI i Big Data – czytamy na portalu news.microsoft.com.

Transformację w kierunku cyfryzacji procesów biznesowych przyspieszyła w Grupie CCC globalna pandemia koronawirusa. Współpraca z Microsoftem umożliwiła spółce uzyskanie wielopłaszczyznowego dostępu do technologii chmury oraz analityki danych, a przez to sprawniejszą obsługę i komunikację z 11 milionami klientów firmy.

To podejście oraz skupienie się na rozpoznaniu i dostosowaniu do potrzeb klienta to kluczowy element, który pozwolił zbudować CCC przewagę konkurencyjną.

Projekt realizowany z CCC to jeden z przykładów wykorzystania mocy AI i Data Analytics, która w tym przypadku wspomaga człowieka w analizie ogromnych zbiorów danych i dostrzeganiu prawidłowości, trendów i potrzeb klientów, których „tradycyjny” analityk nie miałby nawet szansy zauważyć, a już na pewno nie w czasie rzeczywistym – mówi Paweł Jakubik, członek zarządu polskiego oddziału Microsoftu. Dodaje, że rozwiązanie z którego korzysta CCC jest technologicznie jest jednym z najbardziej zaawansowanych w Europie i na świecie.

W szeroko pojmowanej obsłudze klienta CCC zdecydowało na korzystanie z Microsoft Azure, platformy analitycznej w chmurze, oraz platformy Synerise. Rozwiązania te pozwalają CCC przetwarzać dane wielowątkowo w czasie rzeczywistym. Grupa zamierza także korzystać z możliwości sztucznej inteligencji (AI) do analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych na temat potrzeb klientów.

