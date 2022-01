Asseco Cloud i Microsoft tworzą chmurowe centrum doskonałości

Asseco Cloud i Microsoft podjęły wspólne działania w zakresie dostarczania rozwiązań IT w modelu SaaS z wykorzystaniem chmury Microsoft Azure. W efekcie współpracy powstało Cloud Center of Excellence, które będzie skupiać kompetencje i zasoby pozwalające na efektywną realizację procesów zarządzania, dostarczania, utrzymywania i optymalizacji aplikacji w chmurze Microsoft. Asseco Cloud stawia szczególny nacisk na budowę kompetencji chmurowych swojego zespołu w obszarze tworzenia nowoczesnego miejsca pracy i bezpieczeństwa IT - czytamy w komunikacie.

Asseco Cloud stanowi główne centrum kompetencji Grupy Asseco w obszarze chmury, wspierając spółki w budowaniu aplikacji chmurowych. Porozumienie z Microsoft zakłada wspólne działania w kilku kwestiach, m.in. związanych ze wsparciem klientów w realizacji strategii wykorzystania chmury obliczeniowej. Wspólnym celem jest optymalizacja rozwiązań Asseco pod kątem dostarczania ich w modelu SaaS (Software as a Service) w chmurze Microsoft Azure. Kolejny obszar to tworzenie aplikacji „cloud native” w chmurze publicznej. Porozumienie zakłada również wspólne kształcenie ekspertów wyspecjalizowanych w zakresie budowania nowoczesnego środowiska pracy w oparciu o narzędzia Microsoft 365 oraz specjalistów ds. bezpieczeństwa chmury obliczeniowej, architektów chmurowych i ekspertów Cloud Governance, podano dalej.

Chcemy być wiodącym graczem na rynku integracji środowisk chmurowych. Podążamy za potrzebami rynku, które wyraźnie wskazują, że klienci oczekują wsparcia w zakresie jakości, bezpieczeństwa, ciągłości działania i optymalizacji kosztów infrastruktury chmurowej. Naszym celem jest efektywne przejście do środowisk chmurowych, tworzenie natywnych aplikacji cloud z wykorzystaniem środowiska i narzędzi Microsoft Azure - powiedział wiceprezes Asseco Cloud Marcin Lebiecki, cytowany w komunikacie.

Fundament współpracy stanowi rozwój kompetencji zespołu Asseco Cloud, zwłaszcza tych, które pozwalają rozwijać usługi premium z kategorii Platform as a Service. Spółka obecnie zapewnia wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem Microsoft 365 Security, automatyzacji i instalacji nowych aplikacji w oparciu o O365 oraz zastosowania Power Platform. Asseco Cloud rozwinął również ekspercką wiedzę w zakresie architektury systemów IT opartych o chmurę, technologii kontenerowej oraz rozwiązań bazodanowych. Do tego dochodzą kompetencje dotyczące cyfrowej transformacji poparte certyfikacją Microsoft Adoption Change Management, dodano w informacji.

Nie ma cyfrowej transformacji bez kompetencji ludzi, którzy umieją wykorzystać chmurę do zwiększenia szybkości i skali zastosowania aplikacji w biznesie. Tym bardziej cieszy nas, że Asseco Cloud rozwija Center of Excellence, czyli miejsce gdzie nie tylko rodzą się świetne pomysły, ale również konkretne rozwiązania wykorzystujące moc i potencjał chmury – podkreślił członek zarządu i dyrektor ds. transformacji cyfrowej w chmurze Microsoft Paweł Jakubik.

Współpraca miedzy spółkami zaowocowała stworzeniem rozwiązań z zakresu inteligentnych miast (Smart City), tzw. aplikacji paperless do obiegu dokumentów oraz analityki danych, które wykorzystują możliwości chmury Microsoft Azure. Eksperci Asseco Cloud stali także za projektem wdrożenia i adopcji usług Office365 oraz Microsoft 365 Security w Grupie Polsat. Doświadczenia Grupy Asseco pozwalają również na realizację projektów migracji do chmury systemów Dynamics 365, wspomagających kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP).

Pracujemy z klientami z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw. Obserwujemy ich potrzeby w zakresie wykorzystania chmury do poprawy efektywności ich procesów, optymalizacji kosztów i kreowania nowych usług dla klientów. Szczególny potencjał dostrzegamy w analityce danych oraz tworzeniu rozwiązań wykorzystujących możliwości sztucznej inteligencji. Właśnie te obszary specjalizacji będziemy rozwijali w przyszłości – dodał Lebiecki.

Asseco Cloud - spółka IT należąca do Grupy Asseco, specjalizuje się w projektowaniu, dostarczaniu, wdrażaniu i obsłudze rozwiązań chmurowych.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

PAP/KG