Farmaceuta to nie tylko pracownik apteki – Karolina Widelska dla AZiR

Pierwsza styczność z zawodem farmaceuty jest niezwykle wymagająca, ponieważ zakres studiów w niewielkim stopniu przygotowuje do tego, co rzeczywiście dzieje się w aptece – zauważa farmaceutka Karolina Widelska w wypowiedzi udzielonej platformie edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju (azir.edu.pl)

Po studiach farmaceutycznych najczęściej pracujemy w aptece, jednak nie jest to jedyna droga kariery. Możemy równie dobrze pracować w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym czy chemicznym. Mamy sporo dróg do wyboru – mówi Karolina Widelska, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak wyjaśnia, początkujący farmaceuta musi nauczyć się przede wszystkim kontaktu z pacjentem, świadczenia usług farmaceutycznych i przyporządkowania substancji chemicznych do nazw handlowych produktów leczniczych.

Zawód farmaceuty to zawód wysokiego zaufania społecznego i wymagający od nas, farmaceutów, wysokiej empatii. Do tego warto jest być dobrym z biologii i chemii – zaznacza Widelska. Jak zapewnia, farmaceuci są bardzo potrzebni na rynku pracy, zwłaszcza obecnie, kiedy zauważa się ich deficyt, a w aptekach brakuje czasami personelu.