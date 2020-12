Od 28 grudnia do 17 stycznia kwarantanna narodowa! W Sylwestra zakaz przemieszczania się!

Same apele to za mało dlatego od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową; zamykamy hotele, także na ruch służbowy oraz stoki narciarskie - ogłosił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ podczas konferencji prasowej zaznaczył, że „same apele nie pomogą, same apele to za mało”. Zwracał jednocześnie uwagę na obostrzenia wprowadzone przez inne kraje Europy, gdzie w wielu z nich wprowadzono lockdown.

Kwarantanna narodowa

„Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową” - ogłosił minister.

Jak dodał, oprócz dotychczasowych obostrzeń, które pozostają w mocy zamknięte zostaną hotele. „Zamykamy hotele również na ruch służbowy. Te wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii” - wskazał.

Szef MZ dodał, że zamknięte zostaną też stoki narciarskie - nie będą mogły funkcjonować w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia.

Zamknięte galerie

Na konferencji prasowej szef MZ powiedział, że kolejna regulacja, która „ma ochronić nas przed trzecią falą epidemii w tym nadchodzącym czasie” dotyczy galerii handlowych.

„Zamykamy galerie, oprócz oczywiście tych sklepów, które zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli sklepy spożywcze, drogerie i inne sklepy, które w takiej kategorii sobie zamieszczamy” - powiedział Niedzielski.

Zakaz przemieszczania się

Minister Zdrowia zapowiedział także ograniczenie przemieszczania się w Sylwestra.

Zakaz będzie obowiązywał od godz. 19.00 w dniu 31 grudnia - skorygował w czwartek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Początkowo szef resortu zdrowia jako godzinę rozpoczęcia zakazu wskazywał godzinę 21.00 w dniu 31 grudnia, jednak na stronie internetowej KPRM pojawiła się informacja, że zakaz rozpocznie się od godz. 19.00.

Zakaz ten będzie obowiązywał do godz. 6.00 w dniu 1 stycznia.

Czytaj też: Blisko 12 tys. nowych zakażeń. Zmarło 431 osób

PAP/kp