Zapłacimy więcej za smartfony i tablety!

W 2021 roku smartfony i tablety mają zostać również objęte opłatą reprograficzną. To podniesie ich cenę.

Ministerstwo kultury pracuje nad ustawą o statusie artysty zawodowego. Na jej podstawie powołany zostanie Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych – informuje Sebastian Kucharski na portalu wirtualnemedia.pl.

Fundusz wsparcia artystów ma być finansowany z środków opłaty reprograficznej, która zostanie nałożona także na smartfony i SmartTV.

Cieszy to środowiska twórcze, ale producenci sprzętu mówią, że spowoduje to podwyżki. Urządzenia mogą być objęte opłatą już od 2021 roku – pisze Sebastian Kucharski.

Organizacje reprezentujące autorów pozytywnie oceniają tą inicjatywę ustawodawczą. Dodają, że dzięki niej wreszcie zostanie rozszerzona lista sprzętów objęta opłatą reprograficzną. To opłata doliczana do ceny urządzeń i nośników służących do kopiowania. W Polsce obecnie wynosi od 1 do 3 proc. ceny sprzętu. Opłata uiszczana jest na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania przez importerów i producentów urządzeń i czystych nośników. Na mocy nowych przepisów obejmie także urządzenia smart - typu smartfony i smartTV. Z kolei Związek Cyfrowa Polska czy Federacja Konsumentów uważają, że wpłynie to na wzrost cen wspomnianych sprzętów.

Według Federacji Konsumentów tzw. podatek od smartfonów uderzy w konsumentów i zwiększy skalę wykluczenia cyfrowego Polaków. Z wyliczeń sprzedawców ceny smartfonów, komputerów i telewizorów mogą pójść w górę o ok. 300 zł.

Wirtualnemedia.pl/RO

CZYTAJ TEŻ: Burza w CD Projekcie po nieudanej premierze Cyberpunka 2077