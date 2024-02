Artyści wygrali. Będą tantiemy z internetu

– Mam nadzieję, że najdalej za 2-3 tygodnie nowe prawo prawo dotyczące korzystania z tantiem w internecie trafi do parlamentu – zapowiedział Bartłomiej Sienkiewicz, szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego.

Zapowiedział, że będzie to „jedna z trzech ustaw, które w pierwszej kolejności będą przekazane do parlamentu”.

„Implementujemy prawo dotyczące korzystania z tantiem w internecie i wpisujemy do tej ustawy dla twórców i wykonawców audio-wideo oraz dla wykonawców utworów muzycznych prawo do pobierania tantiem wynikających z odtwarzania ich dzieł w internecie” – oznajmił min. Sienkiewicz.

Dyskusja na temat przyszłości prawa autorskiego w Polsce toczyła się od kilku tygodni, o czym przypomniał minister na spotkaniu z dziennikarzami.

„Organizacje zbiorowego zarządzania reprezentujące artystów, a także i sami artyści stworzyli jednolity front domagający się po prostu praw autorskich na gruncie prawa europejskiego. W trakcie konsultacji nie rozstrzygaliśmy od tego czasu, jaki będzie ostateczny kształt ustawy” – mówił.

Na razie twórcy i współtwórcy filmów i seriali telewizyjnych w Polsce otrzymują tantiemy jedynie z tytułu wyświetlania ich produkcji w stacjach telewizyjnych, na płytach DVD, u operatorów kablowych czy w kinach. Jest to zgodne z polskim prawem, czyli ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Celem nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 17 kwietnia 2019 r.: dyrektywy 2019/789 ustanawiającej przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/83/EWG (tzw. dyrektywy „satelitarno-kablowej II”), a także dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (tzw. dyrektywy „Digital Single Market”). Termin implementacji obydwu dyrektyw upłynął 7 czerwca 2021 r., ale Komisja Europejska dopiero 4 czerwca 2021 r. opublikowała wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania art. 17 „dyrektywy DSM” przez ustawodawców krajowych.

