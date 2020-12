Rekordowy sezon dla kurierów! Zatrudniają na potęgę!

Jeszcze nigdy w historii firmy logistyczne nie dostarczały przed świętami tylu paczek, co w tym roku. Zatory pojawiły się za to w e-sklepach - podaje we wtorek „Rzeczpospolita”.

Z informacji zebranych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że firmy logistyczne szacują, że pod choinkę dostarczą nawet o 40 proc. więcej prezentów niż rok wcześniej.

„By podołać rosnącej liczbie zamówień, zatrudniły nawet dodatkowe kilka tysięcy kurierów. Opóźnień w dostawach nie dało się jednak uniknąć. Tym razem to wina e-sklepów, które mają kłopot z kompletowaniem dużej liczby zamówień” - podaje gazeta.

PAP/kp