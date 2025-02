InPost buduje sieć paczkomatów. "Miliard na inwestycje"

Po pozytywnym przyjęciu pilotażu przez klientów, Grupa InPost postawiła kolejne ponad 250 Paczkomatów w sklepach Aldi w Wielkiej Brytanii - podała polska spółka.

„Współpraca z Aldi, której celem jest rozbudowa sieci InPost w całym kraju, stanowi kolejny etap naszego rozwoju w Wielkiej Brytanii. Nasze urządzenia zapewniają klientom pełną swobodę w odbieraniu i nadawaniu przesyłek - umożliwiając im korzystanie z usług w dogodnym momencie, bez konieczności dostosowywania się do godzin otwarcia sklepów czy czekania w kolejkach” - powiedział CEO InPost UK Neil Kuschel, cytowany w komunikacie.

600 mln funtów inwestycji do 2029 roku

W połowie stycznia Grupa InPost informowała, że dodatkowo zainwestuje w Wielkiej Brytanii prawie 600 mln funtów do 2029 roku, zwiększając łączną wartość inwestycji do 1 mld funtów, a w ramach tych działań planuje rozszerzenie sieci urządzeń Paczkomat i rozbudowę infrastruktury logistycznej, co umożliwi utworzenie 12 000 nowych miejsc pracy.

Do końca 2024 r. łączna wartość inwestycji InPost w Wielkiej Brytanii osiągnęła 426 mln funtów. W 2024 roku InPost wzmocnił swoją pozycję na rynku brytyjskim, kupując pozostałe 70 proc. udziałów w Menzies Distribution Limited, co pozwoliło w pełni kontrolować proces logistyczny i plan inwestycyjny w tym kraju. InPost zatrudnia obecnie w Wielkiej Brytanii 2 519 osób i zamierza zwiększać liczbę pracowników, podano.

Spółka wskazała też, że w 2024 r. dostarczyła w Wielkiej Brytanii 93,2 mln paczek, podwajając wolumen z 2023 roku. Sieć InPost w UK działa z ponad 100 proc. przepustowością, co wskazuje na znaczną przestrzeń do rozwoju sieci APM. Na koniec 2024 roku Grupa InPost w Wielkiej Brytanii posiadała ponad 13 000 punktów OOH, a sieć APM powiększyła się o prawie 3 000, osiągając 9 200 maszyn. W 2025 roku zostanie zainstalowanych 5 000 nowych urządzeń.

Na koniec 2024 r. Grupa InPost posiadała ponad 82 tys. punktów dostawy OOH w Europie, w tym prawie 47 tys. urządzeń Paczkomat i 35 tys. punktów PUDO w dziewięciu krajach (Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Hiszpania i Wielka Brytania). W 2024 roku firma obsłużyła prawie 1,1 miliarda przesyłek.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

