BGK: Dobro – podaj dalej!

Pomaganie zdecydowanie sprawia nam przyjemność. Możemy wtedy być razem i wspólnymi siłami zrobić coś naprawdę dobrego. Oczywiście, czasem zdarzają się sytuacje trudne. Obawiamy się, że nie damy rady pomóc, jest ciężko. Wtedy jeszcze mocniej się wspieramy i motywujemy. Przecież jesteśmy wielką wolontariacką rodziną, a w rodzinie siła. W Banku Gospodarstwa Krajowego wolontariat odgrywa bardzo dużą rolę. Jest wpisany w naszą kulturę organizacyjną i nasze serca. Nie chcemy pozostać obojętni wobec słabszych czy mniejszych i nie pozostajemy

Filozofia pomagania w Banku Gospodarstwa Krajowego ma długą tradycję. Od lat pracownicy angażują się w projekty wolontariackie, które sami inicjują. „Wolontariat jest super” i „Dobro – Podaj dalej!” to flagowe akcje wolontariackie znane w całej organizacji. Pracownicy znajdują placówki lub ośrodki, które potrzebują pomocy i wsparcia. Dzięki „genowi pomagania” nie zastanawiają się zbyt długo, po prostu działają. Wyjątkowy rok 2020 uruchomił wśród pracowników ogromną wrażliwość i pełną mobilizację. Wolontariusze zrealizowali ponad 50 projektów. Pomagali w szkołach, przedszkolach, domach dziecka, domach opieki społecznej czy ośrodkach terapii zajęciowej. Wspierali także seniorów i powstańców. Nasi wolontariusze nie pozostali również obojętni na krzywdę czworonogów.

W tym roku w działania wolontariackie zaangażowało się ponad 220 pracowników banku. Pomogli oni ponad 2000 osób. To było wyjątkowe pomaganie, ponieważ chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących. Nie zawsze mogliśmy się z nimi spotkać twarzą w twarz, to nas jednak nie zniechęcało. Przygotowywaliśmy niezbędne rzeczy i dostarczaliśmy pod same drzwi. Tam, gdzie była możliwość, w pełnym reżimie sanitarnym organizowaliśmy spotkania, by podnieść na duchu chorych i samotnych. Po prostu z nimi porozmawiać. Pełne radości były też spotkania on-line z podopiecznymi domów opieki społecznej. Dzięki połączeniu mogliśmy uczestniczyć w wyjątkowych warsztatach mydlarskich. Oczywiście, zdecydowanie wolimy takie spotkania „na żywo”. Ten rok wymusił jednak na nas działania poza schematami, a kreatywność to nasze drugie imię.

Wolontariusze / autor: Instytut Wolontariatu Pracowniczego

Te akcje to tylko część działań wolontariackich. W naszej organizacji prowadzimy różnego rodzaju zbiórki rzeczowe dla osób potrzebujących. Placówki zgłaszają nam pracownicy. Sami doskonale wiedzą, kto w ich najbliższym otoczeniu, ich dzielnicy czy mieście, potrzebuje pomocy. Pracownicy bardzo chętnie angażują się w tego typu akcje. Zbieramy wszystko. Mokre chusteczki i pieluszki dla maluszków z ośrodków preadopcyjnych, przybory szkolne dla dzieci ze świetlic środowiskowych, a dla ubogich żywność z długim terminem ważności.

Od kilku lat wraz z Fundacją BGK organizujemy akcję świąteczną „Małe marzenia do spełnienia”. To wyjątkowa akcja, dzięki której pracownicy mogą wcielić się w postać św. Mikołaja i obdarować prezentami najbardziej potrzebujące dzieci. Na czym polega ta akcja? Dzieci z różnych placówek i ośrodków piszą listy do św. Mikołaja, które trafiają do nas. Każdy pracownik ma możliwość wyboru listu, a potem samodzielnie bądź w grupie wolontariackiej spełnia małe marzenie. W tym roku wywołaliśmy ponad 160 uśmiechów na buziach dzieciaków.

Wolontariat pracowniczy w BGK to nie tylko remonty czy warsztaty. To też dzielenie się wiedzą i inspirowanie. Dzięki projektowi „Bankowe horyzonty” młodzież licealna może poznać tajniki bankowości. Zajęcia ekonomiczne prowadzi sam wiceprezes zarządu Włodzimierz Kocon. Jak sam mówi, wolontariat ma we krwi i jest to jedna z jego pasji. W spotkaniach uczestniczy również dyrektor zarządzająca Pionem HR i Komunikacji Jola Wiewióra. Nie tylko zdradza tajniki HR-u, lecz także inspiruje i opowiada o swojej przygodzie z pomaganiem drugiemu człowiekowi.

Moim zdaniem w dzisiejszym świecie ogromną rolę odgrywa wrażliwość na drugiego człowieka. Każdy z nas zmaga się z nieprzewidzianą sytuacją, nową rzeczywistością. Najważniejsze, aby być uważnym i obecnym w życiu innych. Czasem wystarczy zwykła rozmowa. Spod maseczki może nie widać naszych uśmiechów, jednak oczy same „mówią” w imieniu naszych ust.

Wolontariat pracowniczy jest bardzo ważny w biznesie. Dzięki akcjom wolontariackim pracownicy pomagają nie tylko innym, lecz także sobie. Czują się spełnieni. Pomoc drugiemu człowiekowi sprawia, że po prostu jesteśmy szczęśliwi. Częściej się uśmiechamy. Stajemy się lepsi. Wspólne akcje wolontariackie integrują i inspirują pracowników. Sprawiają, że poznają się lepiej, a dzięki temu lepiej im się współpracuje.

Uważam, że wolontariat pracowniczy to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Dzięki niemu pracownicy mają możliwość zrobienia „czegoś więcej” niż tylko zadań biznesowych. Działania wolontariackie wzmacniają więź z organizacją, zwiększają świadomość znaczenia zaangażowania społecznego. Zdecydowanie przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku w organizacji - mówi Izabela Dyakowska prezes Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego.

Do dzieła! Podajmy dobro dalej!