Gospodarka Polski po pandemii. Najważniejsze czynniki do 2022 r.

Do końca 2022 roku największy wpływ na rozwój gospodarczy Polski będą miały głęboka recesja w UE oraz długi powrót do poziomu PKB z 2019 roku - to wniosek z raportu „Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski” przygotowanego przez Europejski Kongres Finansowy na podstawie prognoz 35 ekspertów z Polski i z zagranicy.

Ekonomiści wśród najistotniejszych czynników zewnętrznych, które będą wpływać na sytuację gospodarczą Polski, wymieniają głęboką recesję w UE (wzrost bezrobocia, spadek produkcji, spadek wolumenu wymiany międzynarodowej) i długi (dłuższy niż w przypadku Polski) powrót do poziomu PKB z 2019 roku.

Z kolei zagraniczni makroekonomiści skupieni wokół EKF podkreślają znaczenie ryzyka niepokojów społecznych po kryzysie wywołanym COVID-19, które mogą mieć wpływ na politykę gospodarczą UE oraz ryzyko sprzeciwu wobec długoterminowego programu zrównoważonego rozwoju, choć w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i ostatnich decyzji Rady Europejskiej, to ryzyko nie wydaje się wysokie.

Wyeksponowane przez specjalistów skupionych wokół Europejskiego Kongresu Finansowego zagrożenia potwierdzają rolę popytu zewnętrznego jako kluczowej determinanty wzrostu polskiej gospodarki, wynikającej z silnego zintegrowania naszej gospodarki z gospodarką europejską.

Czytaj też: Brexit: Co czeka Europę w przyszłym roku?

businessinsider.com.pl/kp