Skiba: Pekao skorzysta na przejęciu Idea Bank

Transakcja przejęcia Idea Banku ma przynieść korzyści ekonomiczne dla banku Pekao, ma być to też transakcja bezpieczna z punktu widzenia ryzyk prawnych - powiedział podczas czwartkowej telekonferencji p.o. prezesa Pekao SA Leszek Skiba.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował w czwartek, że wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, który 3 stycznia 2021 r. zostanie przejęty przez Pekao.

“Istotne jest to, aby osiągnąć dla naszego banku korzyści ekonomiczne w ramach tej transakcji. (…) Wiemy, że Idea Bank jest bankiem, który ma wiele spraw sądowych i żeby tobyło w taki sposób przeprowadzone, żeby nie było efektów negatywnych dla naszego banku” - powiedział Skiba.

“Wiem że jest to transakcja, która ma określone ramy prawne i jest bezpieczna z punktu widzenia prawa europejskiego i roli Komisji Europejskiej w tej transakcji, roli Komisji Nadzoru Finansowego” - dodał.

Proces przejęcia Idea Banku toczył się pod nadzorem Komisji Europejskiej i ma pełne zabezpieczenie ze strony formalnej i prawnej - oświadczył w czwartek p.o. prezesa Pekao SA Leszek Skiba.

W czwartek Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił procedurę resolution wobec Idea banku i przejęcie go przez bank Pekao SA.

Jak oświadczył na konferencji prasowej Skiba, taka procedura gwarantuje, że niezależnie, ile kto miał pieniędzy na kontach przejmowanego banku, są one bezpieczne. Zauważył, że gdyby doszło do upadłości, gwarantowane byłyby tylko kwoty do 100 tys. euro. To oznaczałoby konieczność wypłacenia przez PFG, a potem pokrycia przez inne banki w składkach, ok. 14 mld zł.

Skiba zapewniał, że dla Pekao to transakcja przeprowadzona w bezpieczny sposób dla klientów i inwestorów, a proces toczył się pod nadzorem i w konsultacjach z Komisją Europejską i ma pełne zabezpieczenie od strony formalnej i prawnej. Udział brała też renomowana kancelaria prawna i renomowany doradca finansowy - zauważył.

„Przejmujemy depozyty klientów Idea Banku i odpowiadamy za nie jako bank. Jesteśmy gwarantem tego, żeby te pieniądze mogły być zwrócone, czy w odpowiedni sposób zabezpieczone” - mówił. Jednocześnie Pekao przejął sumę aktywów, równą sumie depozytów, czyli długu wobec klientów, oraz dotację, stanowiącą różnicę między sumą pasywów, a aktywów.

P.o. prezesa Pekao stwierdził, że punktu widzenia ekonomicznego transakcja jest korzystna dla akcjonariuszy banku. M. in. wartość portfela kredytowego w obszarze małych i mikro firm rośnie o 50 proc., co jest zgodne z diagnozą rozwoju.

Zauważył, że przejmowane ok. 14 mld zł aktywów, to tylko 6 proc. aktywów Pekao, więc nie jest to transakcja, która „w sposób istotny” mogłaby wpływać na stan banku.

Łączną wartość synergii kosztowych oszacował na 420 mln zł w ciągu 10 lat, przy koszcie integracji ok. 120 mln. Synergia ta może być osiągnięta w dużej mierze dzięki tańszemu finansowaniu. Idea bank finansował się średnio o 70 pkt bazowych drożej - wskazał.

Skiba powiedział, że silna pozycja kapitałowa i płynnościowa Pekao pozwala przeprowadzić transakcję w taki sposób, aby nie pozbawić akcjonariuszy ewentualnej dywidendy.

“Nasza silna pozycja kapitałowa i płynnościowa pozwala nam zaabsorbować całą tę transakcję, w taki sposób, który jest dla nas najważniejszy, żeby nie blokowało to możliwości dalszego prowadzenia polityki dywidendowej, polegającej na tym, że w sytuacji kiedy to będzie możliwe, pełna dywidenda za poprzedni rok, za ten rok powinna zostać wypłacona” - stwierdził szef Pekao.

PAP, sek