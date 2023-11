Bank Pekao z potężnym wzrostem zysku netto

Skonsolidowany zysk Pekao w III kwartale br. wyniósł 1,716 mld zł wobec 544 mln zł straty rok wcześniej - poinformował w środę bank. Dodał, że po dziewięciu miesiącach tego roku jego zysk sięgnął 4,855 mld zł wobec 832 mln zł rok wcześniej.

Jak podał bank w informacji prasowej, zysk w III kwartale 2023 r. był o 1 proc. wyższy od osiągniętego w II kwartale. br.

„Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w III kw. 2023 r. wyniósł 1,716 mld zł wobec 544 mln zł straty netto rok wcześniej, spowodowanej głównie odpisami związanymi z wakacjami kredytowymi” - podało Pekao.

Jak dodano, po dziewięciu miesiącach br. zysk Pekao sięgnął 4,855 mld zł wobec 832 mln zł rok wcześniej. Bank podał, że zysk po trzech kwartałach 2023 r. był wyższy w porównaniu do osiągniętego po trzech kwartałach 2022 r. „głównie dzięki niższym kosztom związanym z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu (wakacje kredytowe), niższym rezerwom na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych, braku dodatkowych kosztów regulacyjnych, w tym na System Ochrony Banku i wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, niższym składkom na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a także wyższym dochodom pomimo wzrostu kosztów operacyjnych”.

„Trzeci kwartał był pod względem osiągniętego przez Bank Pekao zysku netto wyjątkowo dobry. Złożyło się na to kilka czynników. Na pewno na wyróżnienie zasługuje bankowość detaliczna, a zwłaszcza sprzedaż kredytów hipotecznych, napędzona rządowym +Bezpiecznym Kredytem 2 proc.+, w którym udział rynkowy naszego banku przekracza 40 proc.” - powiedział, cytowany w informacji prasowej, prezes Pekao Leszek Skiba.

Bank w raporcie poinformował, że rządowe programy wsparcia kredytobiorców, w tym wakacje kredytowe i „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, są „istotnym czynnikiem wpływającym na zysk Grupy”. Jak przekazano, koszt wakacji kredytowych dla banku wynosi według wewnętrznych szacunków 1,8 mld zł - łącznie za lata 2022-2023.

Pekao SA wskazał, że rządowy „Bezpieczny kredyt 2 proc.” nie stanowi kosztu dla banku. Jak podkreślono, z danych z 1 sierpnia br. wynika, że miał 60-proc. udział w rynku tego kredytu.

W raporcie przekazano, że w pierwszym tygodniu obowiązywania programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” (od lipca br.) Pekao SA pozyskał 1,5 tys. wniosków i podpisał pierwsze umowy z klientami. „W ciągu pierwszych 3 miesięcy funkcjonowania programu podpisaliśmy ponad 7 tys. umów o Bezpieczny kredyt 2 proc., na kwotę 2,8 mld zł, co pozwoliło osiągnąć ponad 40 proc. udział w sektorze bankowym” - poinformowano. Dodano, że „duża liczba pozyskiwanych wniosków (3-krotnie więcej niż przed wprowadzeniem tego programu) stanowi potencjał do utrzymania wysokich wolumenów sprzedaży kredytów mieszkaniowych w kolejnych miesiącach”.

Jak wskazał bank, w III kwartale br. sprzedaż kredytów mieszkaniowych osiągnęła poziom 3,55 mld zł, czyli 7-krotnie więcej wobec III kw. 2022 roku. „We wrześniu osiągnęliśmy rekordowy wolumen sprzedaży na poziomie ponad 1,7 mld zł. W sierpniu i wrześniu 2023 roku udział rynkowy w wolumenie sprzedaży Banku był powyżej 26 proc. Od początku roku sprzedaż wyniosła 5,53 mld zł, co stanowi wzrost o +82,5 proc. w porównaniu do ubiegłego roku i osiągnęła wyższą dynamikę wzrostu w porównaniu do całego sektora bankowego” - zaznaczył.

Na koniec września br. Grupa miała portfel hipotecznych kredytów we frankach szwajcarskich o wartości bilansowej brutto 2 mld 3 mln zł, czyli 486,3 mln franków. Przypomniano, że Pekao nie udziela kredytów frankowych dla ludności od 2003 r. „Niemal cały aktualny portfel kredytów w CHF dla ludności został przejęty przez Bank Pekao S.A. w procesie podziału przez wydzielenie Banku BPH S.A. (kredyty udzielone przed sierpniem 2006 roku)” - podano.

Jak poinformowano, do 30 września 2023 r. przeciw Grupie toczyło się 4 tys. 919 spraw sądowych ws. walutowych kredytów hipotecznych we frankach, których udzielono w latach ubiegłych o wartości 1 mld 6 mln zł.

Dodano, że przez dziewięć miesięcy, do 30 września 2023 r. „w sprawach z powództwa kredytobiorców przeciwko Grupie zapadło 807 niekorzystnych wyroków sądowych, w tym 127 wyroków mających charakter prawomocny oraz 25 korzystnych wyroków sądowych, w tym 2 mające charakter prawomocny”.

Bank wskazał, że na koniec września br. poziom rezerw na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych we frankach oszacowano na 2 mld 4 mln zł, to wzrost o 199 mln zł względem 31 grudnia 2022 r.

Pekao zapewnił, że utrzymywał koszty pod ścisłą kontrolą. Wskaźnik koszty/dochody za III kwartał znalazł się na poziomie 31 proc.

Od początku stycznia do końca września przybyło w Banku Pekao 450 tys. nowych kont osobistych. Liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej Pekao na koniec września wyniosła 3,1 mln osób wobec 2,7 mln rok wcześniej, zbliżając się do strategicznego celu na 2024 rok – 3,2 mln aktywnych klientów mobilnych.

Na koniec września 2023 r. liczba pracowników Grupy wyniosła 15 tys. 86 osób (w Banku i spółkach konsolidowanych metodą pełną) w porównaniu z 14 tys. 645 osobami na koniec września 2022 r.

Bank Pekao posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów, obsługuje ponad 6,6 mln klientów. Największym akcjonariuszem banku z 20 proc. akcji jest PZU, a drugim co do wielkości PFR z 12,80 proc.

