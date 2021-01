Nowe szczepionki wylądowały!

W poniedziałek rano dotrze do Polski kolejna dostawa 300 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi firmy Pfizer; do czwartku Agencja Rezerw Materiałowych będzie zbierała zamówienia od szpitali i w przyszłym tygodniu rozpocznie dystrybucję tej partii - przekazał prezes ARM Michał Kuczmierowski.

Kuczmierowski poinformował w rozmowie z PAP, że nowa dostawa szczepionek po przylocie samolotem cargo do Warszawy jeszcze przed południem zostanie przetransportowana do magazynu ARM w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim.

„Tam szczepionki będą czekały na dostawy do hurtowni farmaceutycznych, a później do szpitali” - wskazał.

Jak tłumaczył w każdym tygodniu procedura będzie powtarzana. „Mamy opracowany system, zgodnie z którym w czwartki do godz. 12 szpitale przeprowadzające szczepienia przeciw Covid-19 będą składać zamówienia na szczepionkę, zamówienia te będą realizowane w poniedziałki do godz. 12” - mówił szef ARM.

Oznacza to - jak dodał - że partia szczepionek, która przyleci do Polski w poniedziałek zostanie dostarczona do szpitali za tydzień.

„Równolegle mamy dziś dużą, bo wynoszącą ponad 150 tysięcy sztuk, dostawę szczepionek do szpitali węzłowych z poprzedniego transportu (zamówienia na nią zbierano do ostatniego czwartku)” - zaznaczył Kuczmierowski.

Prezes tłumaczył we wcześniejszej rozmowie z PAP, że szczepionki, które zostaną w poniedziałek przewiezione z magazynów do szpitali, będą częściowo „pożyczone” z puli przeznaczonej dla osób, które przyjęły już tydzień temu pierwszą dawkę, a kolejną powinny przyjąć za ok. dwa tygodnie.

„Z odkładanej na drugą dawkę szczepionek, pożyczamy pewną cześć, która zostanie uzupełniona transportem szczepionek, który w poniedziałek rano przylatuje do Polski i około godziny 10 powinien być już w magazynach. Ta krótkoterminowa pożyczka ma odpowiedzieć na potrzeby szpitali, na popyt, jaki jest w środowisku medycznym” - wyjaśnił szef ARM.

Poinformował też, że przy kolejnych transportach szczepionek do placówek medycznych, będzie zachowana zasada, zgodnie z którą połowa dawek szczepionek zostaje zatrzymana w magazynach na drugie szczepienie, a połowa zostaje wysyłana do placówek medycznych.

Ponadto Kuczmierowski informował, że dzięki zmianie przelicznika z pięciu na sześć dawek szczepionki z jednej fiolki, o ok. 20 proc. zwiększy się ich zasób.

27 grudnia rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia. Termin zapisów na szczepienia w grupie zero został przedłużony do 14 stycznia. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia.

AKTUALIZACJA

W poniedziałek rano w Warszawie wylądowało 360 tys. dawek szczepionki przeciw koronawirusowi; ponad 150 tys. dawek trafi w poniedziałek do szpitali; zaszczepionych zostało do tej pory w Polsce ponad 50 tys. osób - poinformował szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Jak dodał w Polsat News, ponad 52 tys. dawek szczepionki zostało rozdystrybuowanych. „Dzisiaj trafi do szpitali 152 tys. dawek, które powinny być do końca tygodnia wykorzystane” - mówił Dworczyk.

Przekazał, że w sumie mamy w Polsce 660 tys. dawek szczepionki.

Dworczyk powiedział, że do niedzieli, do godz. 18 zaszczepionych zostało 50 tys. 391 osób.

