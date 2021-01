Włochy: uczniowie uważają rok za zmarnowany

Zmarnowany rok nauki, uczniowie płacą za niekompetencję dorosłych, wielu porzuciło szkołę w czasach pandemii - to wyniki sondażu przeprowadzonego we Włoszech wśród młodzieży szkolnej. Tylko jedna czwarta wierzy w powrót do normalności

Sondaż przeprowadzony przez firmę badawczą Ipsos i organizację Save the Children wśród chłopców i dziewcząt w wieku od 14 do 18 lat ukazuje skutki pandemii i restrykcji dla edukacji z ich punktu widzenia. Wyniki opublikowano we wtorek, czyli na sześć dni przed stopniowym powrotem gimnazjalistów i licealistów do klas po tygodniach zdalnego nauczania.

28 procent badanych przyznało, że od początku pandemii co najmniej jeden z ich kolegów porzucił naukę, między innymi z powodu braku możliwości łączenia się przez internet. Na podstawie tego wyniku obliczono, że naukę porzuciły 34 tysiące uczniów szkół średnich w kraju.

Jedna trzecia uczniów czuje się nieprzygotowana z wielu przedmiotów i twierdzi, że musi nadrabiać zaległości.

65 procent włoskich nastolatków uważa zaś, że osobiście płaci za to, że dorośli nie są w stanie zarządzać pandemią. Poza tym 43 procent młodzieży oskarża dorosłych o to, że „rozsiewają wirusa”.

Za niesprawiedliwe uznają to, że dorosłym wolno chodzić do pracy, podczas gdy oni nie mogli iść do szkoły.

Blisko połowa młodych Włochów uważa miniony rok za stracony. Niemal wszyscy przyznali, że w jego trakcie zrozumieli znaczenie bezpośrednich, a nie wirtualnych kontaktów z rówieśnikami.

Tylko jedna czwarta pytanych sądzi, że w przyszłości wszystko będzie z powrotem tak, jak wcześniej.

