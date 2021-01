Hiszpania odcięta od świata! Śnieżny żywioł paraliżuje kraj!

Ponad 400 dróg w całej Hiszpanii zostało zablokowanych wskutek intensywnych opadów śniegu, które nadeszły nad Iberyjski Półwysep późnym wieczorem w czwartek. W piątek rano służby obrony cywilnej wydały alert o możliwych lawinach w Górach Kantabryjskich, na północy kraju.

Z informacji Głównej Dyrekcji Ruchu Drogowego (DGT) wynika, że trudności w przemieszczaniu się pojazdów nie występują jedynie w pięciu z 50 hiszpańskich prowincji.

Z komunikatu DGT wynika, że już w czwartek po południu w całej Hiszpanii z powodu intensywnych opadów i zalegającego na jezdni śniegu nieprzejezdnych było 200 dróg. Dobę później liczba zablokowanych tras podwoiła się.

W całym kraju w piątkowe popołudnie w udrażnianiu dróg uczestniczy prawie 4 tys. pracowników służb obrony cywilnej, z czego najwięcej na terenie wspólnot autonomicznych Madrytu, Asturii, Aragonii, Kastylii i Leonu, Kastylii-La Manchy oraz Katalonii.

Meteorolodzy przestrzegając przed nasileniem się opadów śniegu do sobotniego wieczora zapowiedzieli, że w ciągu najbliższych 24 godzin należy się spodziewać spadku temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza w wielu prowincjach środkowej i północnej Hiszpanii.

W piątek rano najzimniejszym miejscem w Hiszpanii była kantabryjska miejscowość Reinosa, na północy, gdzie słupek rtęci zszedł do minus 17,3 stopnia C.

“Jeśli prognozy synoptyków się sprawdzą, to do soboty w Hiszpanii spadnie więcej śniegu niż w krajach północy Europy bardziej przyzwyczajonych do śniegu, takich jak np. Polska” - napisał w piątek dziennik “ABC”.

PAP/kp