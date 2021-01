COVID-19. Jak długo utrzymuje się odporność po zakażeniu?

Osoby, które miały Covid-19 najprawdopodobniej pozostaną odporne na ponowne zakażenie przez co najmniej pięć miesięcy, ale część osób, nawet mając przeciwciała, może nadal przenosić wirusa - wynika z opublikowanego w czwartek w Wielkiej Brytanii badania.

W ramach badania prowadzonego przez rządową agencję Public Health England (PHE) prawie 21 tys. pracowników służby zdrowia było od czerwca do listopada 2020 roku regularnie testowanych pod kątem tego, czy w danym momencie mieli koronawirusa oraz czy mieli przeciwciała, które wskazywałyby, że mieli go w przeszłości.

Spośród tych, którzy nie mieli przeciwciał, infekcję stwierdzono w okresie badania u 318 osób, natomiast wśród tych, którzy je mieli wykryto 44 potencjalne reinfekcje, z czego dwie określono jako prawdopodobne, a 42 - jako możliwe. Według naukowców prowadzących badanie oznacza to, że osoby, które już przeszły Covid-19 mają o 83 proc. mniejsze ryzyko zachorowania niż te, które jeszcze nie chorowały.

Prof. Susan Hopkins, która prowadziła badanie, powiedziała, że wyniki są obiecujące, gdyż sugerują, że odporność trwa dłużej niż niektórzy się obawiali, ale ochrona nie jest absolutna. Jak dodała, dotyczyło to w szczególności niektórych osób ponownie zarażonych, które miały wysoki poziom wirusa - nawet bez objawów - i mogły go przenosić na innych.

„Teraz wiemy, że większość tych, którzy mieli wirusa i rozwinęli przeciwciała, jest chroniona przed ponownym zakażeniem, ale nie jest to całkowita ochrona i nie wiemy jeszcze, jak długo trwa” - powiedziała Hopkins. „Oznacza to, że nawet jeśli ktoś uważa, że miał już chorobę i jest chroniony, jest bardzo mało prawdopodobne, że dojdzie do ciężkiego rozwoju infekcji, ale nadal istnieje ryzyko nabawienia się jej i przeniesienia na innych” - dodała.