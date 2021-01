Na lotnisku Olsztyn -Mazury szkolenia dla Ryanair

Linie lotnicze Air France z powodu strajku pilotów odwołały poniedziałkowe przyloty do Warszawy o godz. 14.55 i 21.35 oraz odloty ze stolicy Polski do Paryża o godz. 15.45 i 6.40 we wtorek - poinformował rzecznik Lotniska Chopina w Warszawie Przemysław Przybylski. We Francji w poniedziałek rozpoczął się tygodniowy strajk pilotów linii lotniczych Air France.