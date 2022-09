CPK kieruje do konsultacji koncepcję rozwoju Portu Solidarność

Spółka CPK skierowała do konsultacji z samorządami Plan Generalny, czyli koncepcję rozwoju Portu Solidarność do 2060 roku – poinformował we wtorek rzecznik prasowy spółki CPK Konrad Majszyk. Lotnisko, według planów, ma mieć trzy równolegle drogi startowe i obsługiwać rocznie nawet 65 mln pasażerów.

Rzecznik spółki podczas spotkania z dziennikarzami wyjaśnił, że konsultacje na temat Planu Generalnego z samorządami rozpoczną się we wtorek i potrwają 30 dni.

Plan Generalny to dokument, strategiczna koncepcja rozwoju Portu Solidarność w dłuższej perspektywie (do 2060 r.). Wskazano w nim jak lotnisko ma wyglądać w roku otwarcia, a następnie etapami jak ma być rozbudowywane. Docelowo port ma mieć trzy równoległe drogi startowe oraz infrastrukturę na ok. 450 tys. operacji lotniczych rocznie. Jego powierzchnia ma wynieść 3,9 tys. ha. Terminal lotniskowy ma być dostosowany do przepustowości 65 mln pasażerów rocznie.

Zastępca dyrektora biura strategii i planowania podprogramu lotniskowego Jakub Łoch poinformował, że Plan Generalny ma być zatwierdzony w pierwszym kwartale 2023 roku.

Spółka przekazała, że w najbliższym czasie ma złożyć wniosek o decyzję środowiskową dla Portu Solidarność wraz z węzłem kolejowym, infrastrukturą drogową i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

Rzecznik spółki dodał, że uruchomienie nowego lotniska jest planowane na 2028 rok. W pierwszym pełnym roku funkcjonowania, czyli w 2029 r., port ma obsłużyć ok. 29 mln pasażerów.

Czytaj też: Zwrot na rynku gazu? Po potężnym spadku, odbicie

PAP/kp