Tanie linie lotnicze zainwestują w e-obsługę pasażerów

Ryanair ogłosił otwarcie w Warszawie pierwszego w Europie nowoczesnego centrum obsługi klienta, które będzie wspierać pasażerów korzystających z usług Ryanair, podała spółka. Wartość inwestycji wynosi 45 mln zł, zapewni 200 nowych miejsc pracy. To kolejna duża inwestycja Grupy Ryanair w Polsce - obok polskiej linii lotniczej Buzz, centrum hangarowo-serwisowego samolotów oraz centrum symulatorowo-treningowego dla załóg lotniczych.

„Warszawskie CS Escalation Centre to pierwszy tego typu projekt Grupy Ryanair, skoncentrowany na wspieraniu pasażerów w sytuacjach zakłóceń lotów, takich jak opóźnienia wynikające z problemów z kontrolą ruchu lotniczego (ATC), niekorzystnych warunków pogodowych czy ograniczonej przepustowości lotnisk. Centrum będzie odpowiedzialne za bieżące informowanie pasażerów o opóźnieniach, szybkie przekazywanie aktualizacji w czasie rzeczywistym oraz wyszukiwanie alternatywnych połączeń w przypadku anulowanych lotów” - czytamy w komunikacie.

Projekt oparty na zaawansowanych narzędziach cyfrowych

Projekt ten opiera się na zaawansowanych narzędziach cyfrowych, w tym na czacie i rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji (AI), które umożliwiają sprawną i skuteczną komunikację z pasażerem. Pomimo cyfrowego charakteru inwestycji, kluczową rolę odegra 200-osobowy zespół specjalistów zatrudnionych w Warszawie, odpowiedzialnych za rozwój, nadzór i codzienną obsługę systemu wspierającego pasażerów Ryanair w całej Europie. W związku z tym Ryanair prowadzi obecnie zakrojoną na szeroką skalę rekrutację na 200 nowych stanowisk.

„Nowe centrum w Warszawie to ogromny krok naprzód w kierunku cyfryzacji i redefinicji obsługi naszych klientów. CS Escalation Centre skoncentruje się na szybkim i skutecznym wsparciu pasażerów w sytuacjach zakłóceń lotów - szczególnie tych spowodowanych ograniczeniami kontroli ruchu lotniczego (ATC), niekorzystnymi warunkami pogodowymi lub ograniczoną przepustowością lotnisk. Centrum będzie zapewniać aktualizacje w czasie rzeczywistym, wspierać pasażerów dotkniętych zakłóceniami oraz oferować szybkie odpowiedzi za pośrednictwem czatu na żywo i technologii opartej na sztucznej inteligencji. 200 wysokiej klasy specjalistów z siedzibą w Warszawie będzie odpowiedzialnych za codzienne operacje i wsparcie pasażerów w całej Europie. Łącząc nowoczesne technologie z doświadczonym zespołem, wyznaczamy nowy standard obsługi klienta w Grupie Ryanair” - powiedziała director of customer care Tracy Kennedy, cytowana w komunikacie.

Inwestycje Grupy Ryanair w Polsce

„To kolejna inwestycja, która potwierdza zaangażowanie Grupy Ryanair w Polsce. Od 20 lat nieustannie rozwijamy się i inwestujemy na polskim rynku. Obok polskich linii lotniczych Buzz, posiadających 74 samoloty Boeing 737 i zatrudniających ponad 2000 specjalistów w całym kraju, Ryanair prowadzi we Wrocławiu centrum innowacji i technologii - IT Labs - oraz bazę serwisowo-hangarową do naprawy samolotów, gdzie łącznie pracuje ponad 400 inżynierów i specjalistów IT. Nasz zespół obsługi naziemnej w Krakowie, Katowicach i Warszawie zatrudnia obecnie ponad 700 specjalistów. W tym roku oddamy do użytku w Krakowie nasze pierwsze w regionie Centrum Symulatorowo-Treningowe załóg lotniczych, w którym zatrudnienie znajdzie 150 osób. Zapowiedziane dziś CS Escalation Centre to kolejne 200 nowych miejsc pracy i potwierdzenie roli Ryanair jako lidera na polskim rynku” - dodał prezes linii lotniczych Buzz z Grupy Ryanair Michał Kaczmarzyk.

