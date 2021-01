Dworczyk: na szczepienia zapisało się 280 tys. seniorów

Na szczepienia przeciwko COVID-19 zarejestrowało się do tej pory 280 tys. seniorów, a chęć szczepień zadeklarowało 1,1 mln Polaków - poinformował w sobotę szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk

Od północy 15 stycznia, kiedy ruszyła rejestracja do szczepień masowych dla seniorów powyżej 80 roku życia, zarejestrowało się na konkretne terminy szczepień 280 tys. osób. Deklarację udziału w szczepieniach zgłosiło ponad 1,1 mln osób - i potwierdziło, klikając w link, który przychodzi jako zwrotna informacja - poinformował Dworczyk podczas sobotniej konferencji prasowej.

Podkreślił, że system rejestracji działa i cały czas spotyka się z „bardzo dużym zainteresowaniem”. „Zarówno za pośrednictwem infolinii, jak i strony” - dodał.

Od piątku, 15 stycznia, osoby powyżej 80 lat mogą zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19. Do wyboru mają niemal sześć tysięcy przychodni, w których od 25 stycznia będą odbywać się szczepienia. Do szczepienia można się zapisywać na trzy sposoby – pierwszy to rejestracja przez Internetowe Konto Pacjenta, drugi to infolinia 989, a ostatni sposób to zapisywanie się bezpośrednio w punktach szczepień. Tydzień później ruszą zapisy dla osób, które ukończyły 70 lat.

Ponadto od piątku uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.

Reakcja na zmniejszenie dostaw przez Pfizera

W sobotę Dworczyk poinformował o decyzjach podjętych po tym, jak koncern Pfizer ogłosił tymczasowe zmniejszenie dostaw szczepionek do krajów europejskich.

W przyszłym tygodniu wstrzymany będzie transport 330 tys. dawek do szpitali węzłowych w ramach pierwszego szczepienia grupy 0, natomiast zgodnie z planem 50 tys. dawek trafi do punktów na drugie szczepienia, a 120 tys. dawek na pierwsze szczepienia do DPS-ów - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.

Podkreślił, że do tej pory ani Komisja Europejska, ani Polska nie dostały od producenta zaktualizowanego harmonogramu dostaw, czyli tabeli ile danego dnia trafi do Polski dawek szczepionki. W związku z tym - powiedział Dworczyk - podjęto działania, które „mają zabezpieczyć dalszy proces szczepień”.

Zapewnił, że osoby, które dostały pierwszą dawkę szczepionkę, dostaną drugą. Nie zmieni się też nic jeśli chodzi o szczepienia populacyjne i „seniorzy powyżej 70. roku życia rozpoczną szczepienia zgodnie z planem od 25 stycznia”. „Również nic się nie zmienia jeśli chodzi o rejestrację seniorów” – wskazał.

Jednocześnie Dworczyk przekazał, że nic się nie zmieni w kwestii podawania drugich dawek szczepionek: w przyszłym tygodniu, tak jak to było wcześniej założone, 50 tys. dawek trafi do punktów, które wykonają drugie szczepienia.

120 tys. dawek, zgodnie z planem, trafi na pierwsze szczepienia do DPS-ów. Zgodnie z zapowiedzią między 18 a 22 stycznia odbyć mają się pierwsze szczepienia pensjonariuszy DPS-ów.

PAP/mt

