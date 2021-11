WHO: Szczepienia uratowały w Europie 0,5 mln seniorów

Do tej pory tylko 4,5 proc. ludzi na kontynencie afrykańskim zostało w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Brakuje tam szczepionek, nie tylko przeciwko Covid-19. Niemiecka firma Biontech chce to zmienić swoim przełomowym projektem – opisuje we wtorek „Sueddeutsche Zeitung” (SZ)