Zainteresowanie szczepieniami coraz mniejsze

Zainteresowanie szczepieniami systematycznie maleje. W związku z tym największy punkt szczepień w Małopolsce – w hali Expo – od 1 miejsca przestanie działać, a przeniesiony zostanie na mniejszą powierzchnię – do szpitala Rydygiera.

„Obserwujemy tendencję spadkową. Dziennie podajemy od 20 do 30 dawek. W związku z tym od 1 marca zamknięty będzie punkt w hali Expo, a przeniesiemy się na mniejszą powierzchnię – do szpitala Rydygiera. Przy obecnej liczbie szczepień jesteśmy w stanie zabezpieczyć gabinet i poczekalnię w szpitalu Rydygiera. Prowadzenie szczepień w Expo nie opłaca się nam także dlatego, że dużo płaciliśmy za dzierżawę powierzchni” – powiedział PAP prezes Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Artur Asztabski.

Punkt szczepień przeciwko covid w hali Expo był największym w Małopolsce. W ubiegłym roku dziennie podawano tam nawet 1,6 tys. dawek. Od początku akcji szczepień w Expo wykonano ok. 150 tys. zastrzyków.

Także do dwóch krakowskich, miejskich punktów powszechnych (Miejskim Centrum Opieki, ul. Wielicka 267 i w Tauron Arenie, ul. Lema 7) przychodzi coraz mniej osób. Dziennie jest to maksymalnie kilkadziesiąt osób, głównie po trzecią dawkę. Na razie jednak nie ma planu zamknięcia tych miejsc.

„Jest coraz mniej osób. Mniej niż chociażby miesiąc temu. Teraz dziennie do każdego z dwóch punktów zgłasza się po kilkadziesiąt osób, głównie do przyjęcia trzeciej dawki” – powiedział PAP Łukasz Bartkowicz, dyrektor Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie, które nadzoruje szczepienia w dwóch miejskich punktach powszechnych.

Zgłaszają się także osoby do przyjęcia drugiej dawki, w tym dzieci w wieku od 5. do 9. roku życia. W związku z malejącym zainteresowaniem zmalała liczba personelu – pracują pojedyncze osoby. Punkty miejskie przy ul. Wielickiej i Lema pracują cały czas siedem dni w tygodniu, od godz. 8.00 do 20.00.

Od początku akcji szczepień w punktach miejskich wykonano co najmniej 100 tys. zastrzyków. Najwięcej, bo ok. 26 tys., w lipcu 2021 r.

Zgodnie z rządowym raportem w Małopolsce wykonano dotychczas ponad 4,4 mln szczepień, pełną dawką zaszczepionych jest ponad 1,6 mln osób. W całej Polsce zaś ponad 53,1 mln dawek, w pełni zaszczepionych jest ponad 22 mln mieszkańców.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia od 1 marca stosowana będzie dwudawkowa szczepionka firmy Novavax dla dorosłych.

PAP/ as/