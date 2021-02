Prezes PL.2012+ pojawił się na konferencji KO. "Chciałbym sprostować..."

Żądamy powołania komisji śledczej ds. działań państwa w związku z epidemią Covid-19, oczekujemy, by na najbliższym posiedzeniu Sejmu został rozpatrzony wniosek w tej sprawie - oświadczyli posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński informując zarazem, że są kandydatami KO do tej komisji. W pewnym momencie na ich konferencji pojawił się… prezes spółki PL.2012+ Włodzimierz Dola. Przedstawił nieścisłości w danych, podawanych przez posłów

Posłowie Koalicji Obywatelskiej przeprowadzili w czwartek kontrolę poselską w spółce PL2012plus, zajmującej się szpitalem tymczasowym na Stadionie Narodowym. Po kontroli spotkali się z dziennikarzami przed stadionem na konferencji prasowej, podczas której doszło do wymiany zdań między nimi a prezesem Pl2012plus.

Podczas konferencji Joński i Szczerba poinformowali, że ich największe wątpliwości budzi fakt, że przed tygodniem podczas spotkania z szefem KPRM Michałem Dworczykiem otrzymali informację, że koszty przygotowania szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym to ok. 18 mln zł, tymczasem z informacji przekazanej im w czwartek wynika, że koszty przygotowania i organizacji szpitala narodowego urosły do 29 mln zł.

11 milionów w ciągu jednego tygodnia, tak nie może być — powiedział Szczerba. Dodał, że na Stadionie Narodowym, by stworzyć szpital, „nic nie trzeba było robić”. Dostarczyć łóżka, dostarczyć instalacje do gazu medycznego, zrobić recepcje, zatrudnić ludzi i przyjmować pacjentów, a z tym ostatnim jest największy problem — powiedział poseł KO.

Podział tych 29 milionów, jak zaznaczył Szczerba, powinien znajdować się w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Naszym rodakom należą się informacje, na co idą ich pieniądze i takie pytanie stawiamy dziś premierowi Mateuszowi Morawieckiemu — dodał Joński.

W pewnym momencie do prowadzących konferencję posłów KO podszedł prezes PL.2012+ Włodzimierz Dola, bo - jak powiedział - „chciał sprostować nieprawdziwe informacje, którymi posłowie wprowadzają opinię publiczną w błąd”.

Zapewniał, że szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym leczy pacjentów, a dodatkowo szczepionych jest w nim ok. tysiąc osób dziennie.

Każda złotówka, która została wydana przez spółkę stadionową została wydana z poszanowaniem prawa — podkreślał Dola.

Wyjaśniał, że „rozbieżności w kwotach, które podają posłowie wynikają z tego, że niedokładnie czytają dokumenty, które dostają” - 18 milionów zł to bowiem kwota za adaptację Stadionu Narodowego na potrzeby szpitala, zaś 29 milionów zł to kwota za adaptację i funkcjonowanie szpitala.

Posłowie Joński i Szczerba replikowali, że oczekują szczegółowej informacji, jakie koszty cząstkowe składają się na kwotę 29 milionów. Prezes PL.2012+ odpowiedział, że to jest tajemnica przedsiębiorstwa, którą mógłby ujawnić wyłącznie na podstawie wyroku sądowego.

Działamy na rynku obiektów wielofunkcyjnych, ujawnienie stawek stawiałoby w przyszłości spółkę w niekorzystnej pozycji negocjacyjnej wobec przyszłych klientów — wyjaśniał Dola.

Nie zadowoliło to posłów argumentujących, że ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora daje im podstawy do żądania informacji o tych kosztach.

Będziemy konsekwentni i dokładnie się dowiemy, na co poszła każda złotówka — zapowiedział Joński.

Szczerba podkreślał, że aby wyjaśnić te wszystkie wątpliwości, a także inne związane z działalnością państwa w związku z epidemią Covid-19, takie jak zakup respiratorów czy szczepionek, potrzebna jest komisja śledcza.

Jeszcze w lutym odbędzie się posiedzenie Sejmu. Z panem posłem Jońskim zostaliśmy wyznaczeni przez klub Koalicji Obywatelskiej do zasiadania w tej komisji, by każdą wątpliwą sprawę wyjaśnić transparentnie i do końca — stwierdził Szczerba. Oczekujemy od marszałek Sejmu skierowania projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej pod te obrady Sejmu. Nie możemy czekać — dodał.

Oświadczenie Zarządu spółki PL.2012+

W trakcie konferencji prasowej zorganizowanej przez Posłów Michała Szczerbę i Dariusza Jońskiego w dniu 4 lutego 2021 roku posłowie przedstawili dane dotyczące dotychczasowych kosztów adaptacji i funkcjonowania szpitala tymczasowego na terenie stadionu PGE Narodowy. Informacje podawane przez Posłów zostały przedstawione w sposób wprowadzający opinię publiczną w błąd w kwestii racjonalności decyzji i zarządzania procesem budowy oraz funkcjonowania szpitala tymczasowego. Poniżej prezentujemy stanowisko zarządu spółki PL.2012+ oraz link do oświadczenia CSK MSWiA w Warszawie.

W obliczu pandemii większość państw świata uznała, że zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa jest najwyższą wartością. Dlatego w niemal wszystkich rozwiniętych krajach podjęto decyzje o budowie szpitali tymczasowych w celu ratowania ludzkiego życia i umożliwienia leczenia najciężej chorych.

Na podstawie doniesień renomowanych agencji informacyjnych można łatwo sprawdzić, że np. w Wielkiej Brytanii powstało 7 szpitali tymczasowych NHS Nightingale Hospitals. W czerwcu 2020 roku brytyjski dziennik Health Service Journal poinformował, że tamtejszy rząd wydał 220 milionów funtów na założenie szpitali - po jednym w każdym regionie NHS w Anglii. Według informacji z lipca 2020 wydatki wyniosły łącznie już około 350 milionów funtów, a więc prawie 2 miliardy złotych. Z kolei w amerykańskim Sacramento przygotowanie szpitala Sleep Train Arena kosztowała 4,8 miliona dolarów, czyli porównywalnie do kosztów adaptacji Szpitala Narodowego w Warszawie. Jak podaje Associated Press News, szpital ten w dwa miesiące 2020 roku przyjął jedynie dwóch pacjentów.

Na mocy decyzji rządowych w Polsce powstało 20 szpitali tymczasowych, a jeden z nich znajduje się na PGE Narodowym. Warto podkreślić, że na decyzję o budowie Szpitala Narodowego właśnie w tej lokalizacji wpływ miał fakt, że arena jest obiektem wielofunkcyjnym, który już na etapie budowy został wyposażony w nowoczesne rozwiązania techniczne, które umożliwiły w szybkim czasie dostosowanie go do potrzeb i funkcjonowania szpitala tymczasowego.

Budowa 20 szpitali tymczasowych w Polsce kosztowała około 536 milionów złotych. Adaptacja Szpitala Narodowego, który od początku listopada przyjął ponad 500 pacjentów kosztowała 18 milionów złotych, w tym znacząca część tej kwoty została przeznaczona na nowoczesny sprzęt medyczny, który docelowo zostanie przekazany do użytkowania innym jednostkom medycznym.

Koszt 11 mln to kwota związana z funkcjonowaniem Szpitala Narodowego. Szczegółowy opis poszczególnych części składowych kosztów znalazł się w oświadczeniu wystosowanym przez Szpital Narodowy po nieprecyzyjnych i wprowadzających w błąd opinię publiczną oświadczeniach posłów Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego. Oświadczenie znajduje się pod linkiem: https://media.szpitalnarodowy.pl/aktualnosci/pr/632939/oswiadczenie-w-sprawie-nierzetelnych-informacji-dotyczacych-kosztow-funkcjonowania-szpitala-narodowego-aktualizacja-19-01-2021

Obecnie wiele krajów nadal zmaga się z pandemią oraz jej nowymi mutacjami. Dlatego decyzja o stworzeniu i utrzymaniu w gotowości szpitali tymczasowych jest bardzo ważnym elementem systemu ochrony i życia ludzi.

