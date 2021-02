Chińskie MEN zakazało korzystania ze smartfonów w szkołach

Chiny - dzieciom w szkole nie będzie wolno korzystać ze smartfonów. Tak zdecydowało tamtejsze ministerstwo edukacji – informuje portal msn.com. Uczniowie mają zabronione przynoszenie telefonów na lekcje - chyba, że rodzice złożą specjalne prośbę i uzyskają zgodę

Dzieci i młodzież w Chinach używają smartfonów przede wszystkim do przeglądania stron internetowych. 74 proc. uczniów do 18. roku życia surfuje po sieci właśnie za ich pomocą.

Chińskie ministerstwo edukacji wpadło więc na pomysł, aby dzieci w szkołach nie były skazane na wiedzę z internetu i nałogowe korzystanie z niego. Od teraz uczniom nie będzie wolno ich przynosić - chyba, że ich rodzice poproszą na piśmie o taką możliwość i dostaną pozwolenie.

Zdaniem chińskich władz nadmierne używanie telefonów prowadzi do osłabienia koncentracji, pogorszenia wzroku oraz powoduje uzależnienie się od internetu. Szkoły mają od teraz zachęcać rodziców do tego, by utrzymywać kontakt z dziećmi przebywającymi w szkole w inny sposób. Nie padły jednak żadne konkretne pomysły – czytamy na stronie msn.com.

Dziennik China Daily poinformował, że część rodziców uważa rozporządzenie Ministerstwa Edukacji za bezcelowe, ponieważ dzieci i tak będą korzystać ze smartfonów poza szkołą. Nowe rozporządzenie chińskiego ministerstwa wymusi także zmianę w zakresie praktyk nauczania, ponieważ do tej pory chińscy nauczyciele często wykorzystywali aplikacje mobilne do zadawania prac domowych. Zgodnie z nowym rozporządzeniem – teraz już nie będą mogli tego robić. Decyzja ministerstwa niezbyt przypadła do gustu gronu pedagogicznemu, ale cóż, specjalnie buntować się raczej nie będą.

Według statystyk dzieci w Państwie Środka coraz częściej dotyczy krótkowzroczność, a zdaniem władz dzieje się tak z powodu tego, że zbyt dużo czasu poświęcają właśnie smartfonom i graniu w internecie. Ta technologiczna rozrywka, nierzadko o charakterze nałogowym, może mieć także negatywny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i nastolatków.

Państwo chińskie nie przygląda się biernie zgubnym nałogom swoich młodych obywateli. Już w 2019 r. wprowadziło ustawę, która ogranicza czas grania dla osób poniżej 18 roku życia do maksimum 90 minut dziennie w tygodniu oraz do 3 godzin dziennie w weekendy. Osoby poniżej 18 roku życia mają również całkowity zakaz grania pomiędzy godzinami 22:00 a 8:00. W Chinach istnieje system weryfikacji graczy w oparciu o dane osobowe i w ten sposób to prawo jest egzekwowane - informuje msn.com.

msn.com/mt