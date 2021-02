TVN i Agora zawieszają nadawanie - ulga internautów!

Od rana telewizje TVN24 i Polsat News zamiast programu nadają specjalny komunikat, wiele portali internetowych nie działa. Akcję „Media bez wyboru” komentują internauci, którzy zwracają uwagę, że w niektórych przypadkach to „zawieszenie działalności” mogłoby trwać dłużej, niż jeden dzień.

Na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy, której konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Chodzi o projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Zgodnie z założeniami połowa wpływów ze składek od reklam ma trafić do NFZ. Przeciw wprowadzeniu nowej składki protestują liczne media prywatne.

Działania mediów są szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Użytkownicy Twittera zwrócili uwagę na ciszę, brak hejtu i medialnej nagonki. Niektórzy ocenili, że taki „protest” mógłby trwać dłużej, niż jeden dzień.

Maciej Świrski:

Marcin Horała:

Jacek Piekara:

Onet, TVN, Wyborcza et consortes mogłyby już prowadzić protest do końca świata i pokazywać tylko czarne plansze. Świat stałby się chociaż troszeczkę lepszy!

Krzysztof Feusette:

Akcja „Media bez wyboru” już była. Właśnie tak było za PO. Zero wyboru i wszędzie to samo

Artur Ceyrowski:

Jakby ktoś Was kiedyś pytał, jak odróżnić media niezależne od zależnych, to podpowiadam: niezależnie są te, których dziennikarze wklejają te same grafiki, co politycy PO i Lewicy, a zależne to są te drugie