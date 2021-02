Polacy najchętniej wyznają miłość online wśród Europejczyków

Polacy najchętniej spośród wszystkich Europejczyków wyrażają uczucia online. Prawie połowa wykorzystuje w tym celu platformy społecznościowe, na których wyznaje miłość lub sympatię do drugiej osoby. TikTok prezentuje swoje najnowsze badanie przeprowadzone we współpracy z instytutem badawczym Censuswide. Czy wpisy Internetowe to nowy język miłości Milenialsów? Z kolei na to pytanie odpowiada psycholog i ekspert od związków Magdalena Chorzewska

Prawie połowa (45%) Polaków deklaruje, że korzystała z platform społecznościowych do publikowania romantycznych wpisów, w porównaniu do 38% populacji w całej Europie. Polacy są najbardziej skłonni w Europie do publikowania postów o najważniejszych wydarzeniach w ich związkach - robi to 59% z nich, w porównaniu do 47% w Europie. Milenialsi są najbardziej skłonni do zamieszczania romantycznych wpisów na portalach społecznościowych - przyznaje się do tego połowa ankietowanych.

Dzielimy się ważnymi wydarzeniami

Social media to dla Polaków ważne miejsce do dzielenia się kluczowymi wydarzeniami w ich związkach takimi jak ślub (61% dorosłych deklaruje, że zamieściłoby taki wpis) czy zaręczyny (60%). Do publikowania tego typu postów przyznaje się 3 na 5 dorosłych Polaków. To aż o 10% więcej w porównaniu z innymi krajami objętymi badaniem. Ponad połowa ankietowanych natomiast podzieliłaby się osiągnięciami życiowymi swojego partnera, takimi jak awans zawodowy czy ukończenie studiów.

Jak pokazują wyniki badania 36% Polaków otwarcie przyznaje się do nawiązywania relacji w sieci (dla porównania odsetek dla całej Europy wynosi 29%). Co ciekawe, ¼ respondentów dzieli się nie tylko pozytywnymi wydarzeniami, poruszają oni także takie kwestie jak np. związek na odległość czy bezpłodność.

Posty online to nowy język miłości wśród polskich Milenialsów

Z badania wynika, że Milenialsi (wiek 24-42 lata) są najbardziej skłonni do zamieszczania romantycznych wpisów na portalach społecznościowych - przyznaje się do tego połowa ankietowanych. Dla porównania, taki sam odsetek (49%) osób z pokolenia Baby Boomers (55-73 lata) twierdzi, że raczej nie deklarowałby miłości w sieci. Dodatkowo, prawie połowa (46%) Milenialsów w Polsce docenia, gdy ich partner zamieszcza o nich wpisy na portalach społecznościowych, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu ze starszym rocznikiem (20%).

Popularne hashtagi, których pary używają, by wyznawać swoją miłość to: #couplegoals, #tiktokcouple, #lovewins. Natomiast inne popularne trendy, dzięki którym użytkownicy mogą pokazać swoją miłość to np.: Muzyka ‘I hope I don’t fall’.

„Polacy z pokolenia Milenialsów lubią okazywać swoje uczucia publicznie. Być może wynika to z tego, że bardzo chętnie korzystają oni z wszelkiego rodzaju aplikacji randkowych i społecznościowych, także naturalną konsekwencją takiego poszukiwania drugiej połowy, jest podzielenie się z obserwatorami swoim szczęściem. Taka tendencja pokazuje, że w sieci toczy się alternatywne życie…ale to życie online ma ogromny wpływ na real, na to jak się czujemy, a także na to z kim budujemy relacje – komentuje psycholog i ekspertka od związków Magdalena Chorzewska.

Widzieliśmy, jak miłość i związki rosną i rozkwitają na TikToku, a nasze badania pokazują, że platformy społecznościowe odgrywają ważną rolę we współczesnych relacjach. Polacy są najbardziej skłonni do deklarowania swojej miłości do partnera za pośrednictwem internetu, a także, że przykładają oni szczególną wagę do dzielenia się kluczowymi momentami ze swoimi obserwującymi” – powiedział James Rothwell, Szef Działu Marketingu TikTok. „Wierzymy, że Walentynki w pandemicznej rzeczywistości nie przeszkodzą w realizacji planów. Dlatego z tej okazji uruchomiliśmy na platformie wybrane playlisty, aby umożliwić twórcom wyznawanie miłości swoim ukochanym w radosny i romantyczny sposób – dodaje James Rothwell.

Polacy znajdują miłość i przyjaźń w sieci

Polacy są również liderami w poszukiwaniu miłości za pomocą platform społecznościowych - 31% z nich twierdzi, że znalazło partnera online, w porównaniu do zaledwie jednej czwartej (25%) w całej Europie. Odsetek ten jest najwyższy w przypadku społeczności LGBTQ+ w Polsce - prawie połowa (45%) twierdzi, że nawiązało poważną relację dzięki mediom społecznościowym.

Polacy znajdują w sieci nie tylko miłość. Dwóch na pięciu respondentów (40%) stwierdziło, że platformy społecznościowe pomogły im w znalezieniu przyjaźni, co jest jednym z najwyższych wskaźników w Europie.

Miłość do samego siebie priorytetem w sieci

Badanie podkreśla również, że Polacy priorytetowo traktują posty o ”miłości do samego siebie” („self-love”), przy czym połowa (49%) dzieliła się jakąś formą samouwielbienia w ciągu ostatniego roku - jest to po Hiszpanii drugi najwyższy odsetek w Europie. Pojęcie „samouwielbienie” definiuje się jako dbanie o własne samopoczucie i szczęście. Przykładami tego rodzaju miłości w sieci jest świętowanie osobistych osiągnięć, publikowanie postów na temat samoakceptacji oraz życzliwe traktowanie siebie. Jest to szczególnie widoczne wśród Milenialsów i społeczności LGBTQ+ w Polsce - ponad połowa (55%) Milenialsów oraz 60% osób LGBTQ+ zadeklarowało, publikowanie takich postów w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Wspaniałą informacją wynikającą z badań jest fakt, że nauczyliśmy się chwalić swoimi sukcesami i chwalić samych siebie. Już nie narzekamy, a pokazujemy innym, że zrobiliśmy coś fajnego, osiągnęliśmy sukces lub po prostu lubimy siebie. Niska samoocena i zaniżone poczucie własnej wartości są w pewnym wieku zmorą dla wielu osób, a taka forma dzielenia się dobrymi myślami o sobie z innymi, pokazuje, że można przekierować swoją uwagę na pozytywne aspekty życia poprzez małe działania w sieci – dodaje Magdalena Chorzewska.

Mat. Pras./KG