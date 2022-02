Jak sklepy internetowe łowią klientów na miłość

Kto powie, że Walentynki to nie święto zakochanych, a festiwal komercji, zapewne będzie miał wiele racji

Abstrahując od romantycznej atmosfery, którą tego dnia próbuje stworzyć wiele par, to prezenty z okazji Dnia Zakochanych są ważną pozycją w budżetach wielu sklepów internetowych. Tylko w USA zakupy przekroczą znacznie 20 mld dolarów. Sprzedawcy, mają jeszcze jeden cel, bo przy okazji Walentynek chcą rozpalić pozytywne emocje wśród klientów, które będą im towarzyszyły przy kolejnym wyborze.

Rok 2021 był w Polsce wyjątkowy dla tych, którzy świętują Walentynki. Pierwszy raz od lat nie mogli bowiem wybrać się na romantyczną kolację. Obostrzenia związane z pandemią były bezlitosne, a restauracje co najwyżej mogły przenieść się do domów. Według raportu MasterCard “Love Index” przyczyniło się to do wzrostu zainteresowania zakupami w internecie, bo aż 51% Polek i Polaków planowało zakup niespodzianki w sklepach on-line. W ciągu dekady wartość zakupów walentynkowych w Polsce wzrosła o blisko 400%.

Miłość nie zna ceny

Po „Black Friday”, świętach i wyprzedażach noworocznych konsumenci nie mają niemal przerwy. Na początku lutego, królują Walentynki, a działy marketingowe mniejszych i większych sklepów e-commerce nie mogą przejść obok tego dnia obojętnie. Promują się niemal wszyscy, bo choć nadal najwięcej wydajemy na biżuterię czy kwiaty, to oko do klientów puszczają nawet producenci samochodów. Wokół tak pozytywnych emocji warto się zbierać i nimi ogrzewać – komentuje Robert Stolarczyk, prezes zarządu Promotraffic, jednej z czołowych polskich agencji digital marketingowych dla e-commerce i b2c. Gra jest warta świeczki, bo w roku poprzedzającym pandemię Polacy tylko kartami MasterCard zrobili zakupy walentynkowe za ok. 260 mln złotych. Szacunki światowe są jeszcze bardziej okazałe. Według National Retail Federation – największego na świecie stowarzyszenia handlu detalicznego – tylko w okresie świąteczno-noworocznym i w Dzień Matki konsumenci wydają więcej. NRF szacuje, że ponad połowa (około 53%) dorosłych Amerykanów planuje świętować Walentynki, wydadzą oni w sumie 23,9 miliarda dolarów. W 2022 roku przeciętny Amerykanin planuje przeznaczyć ok. 175 dolarów na prezenty walentynkowe, to o dziesięć dolarów więcej niż rok wcześniej, ale blisko 20 dolarów mniej niż jeszcze przed pandemią.

Walentynki dla sprzedawców to nie jest, a przynajmniej jak przekonuje Robert Stolarczyk, nie powinna być jednorazowa okazja na złowienie klienta. Jeszcze ważniejsze jest to, żeby swoimi akcjami marketingowymi nie tylko zachęcić do zakupu prezentu, ale też zbudować trwałą relację.

Dzisiejszy marketer musi pomyśleć o tym, jak twórczo zaangażować swoich klientów w kluczowych sezonach zakupowych, takich jak Walentynki, w sposób, który przyniesie długoterminowy wzrost, zwiększoną sprzedaż i wykuwa więzi, które sprawią, że ich klienci będą wracać – mówi Robert Stolarczyk.

Miłość? Przecież pies też kocha, a my go na pewno

Co ciekawe coraz częściej kampanie walentynkowe nie są skierowane tylko do par. To odpowiedź na zauważalny trend, że ludzie zaczynają wykorzystywać ten dzień jako pretekst do wręczenia prezentu nie tylko ukochanej osobie, ale też przyjaciołom czy komuś w rodzinie. Jakby tego było mało to według szacunków NFR w tym roku Amerykanie wydadzą ok. 1,7 mld dolarów na prezenty walentynkowe dla swoich zwierząt.

Ponieważ atrakcyjność walentynek wykracza poza romantyczne relacje, ważniejsze niż kiedykolwiek jest generowanie oryginalnych pomysłów marketingowych, testowanie kreacji i wdrażanie mieszanej strategii w wielu kanałach – mówi Wojciech Kyciak, prezes zarządu firmy Bezokularow.pl S.A., której jedną z marek jest wOkularach.pl – autoryzowany sprzedawca okularów online wykorzystujący nowe technologie, które pozwalają na przymierzenie oprawek i dopasowanie ich do twarzy przy użyciu kamery i możliwości sztucznej inteligencji.

Oczywiście nadal najpopularniejszą formą zdobywania klientów jest oferowanie zniżek czy bonusów. Często praktyką internetowych sprzedawców jest proponowanie produktów w cenie 2 za 1, ale dobranych tak, aby każda osoba z pary miała coś dla siebie. Portale e-commerce zmieniają na czas walentynek nieco swój wygląd, tworzą specjalne podstrony, a na mailowe skrzynki trafiają oferty promocyjne oferty.

Mail może nie zwrócić jednak uwagi klienta. Dostaje ich sporo. Najbardziej kreatywne działy marketingowe starają się włączyć do działań samych klientów np. zachęcając ich do tworzenia własnych treści i dzielenia się nimi. Tym sposobem można nie tylko wykorzystać media społecznościowe, ale też narzędzia, które są w portfolio firmy np. ciekawa, ale nieznana, funkcja może spowodować, że ludzie będą dzielić się wrażeniami, a gdzieś w tle zawsze będzie logo marki – tłumaczy założyciel z wOkularach.pl.

Solidność i współpraca zawsze w cenie

Mało kogo dziwi fakt, że hasło „prezent dla chłopaka” najczęściej sprawdzana jest jeszcze styczniu, gdy „prezent dla dziewczyny” bije swoje rekordy już w lutym. – Sprzedawca e-commerce musi być gotowy na takie roztargnienie mężczyzn. Dlatego im bliżej 14 lutego, tym częściej możemy znaleźć oferty, które dodatkowo pozycjonują się jako te, które będą wysłane jak najszybciej. W tym przypadku ważne jest to, żeby logistyka sprzedawcy rzeczywiście była dopracowana do perfekcji. Jeśli towar nie dojdzie w zapowiadanym terminie, to wymówki, że zawiódł kurier, nie pomogą. To przecież święto emocji, więc dotykamy delikatnej materii. Jednak jeśli nie zawiedziemy naszego klienta, to jest spora szansa, że w przyszłości do nas wróci – podkreśla Robert Stolarczyk z Promotrafic.

Marki nie zapominają też o współpracy z influencerami. Szacuje się, że blisko 90% firm w jakiejś formie korzysta z aktywności w sieci innych ludzi. Prezent na walentynki dla psa? Sprawdźmy, jeszcze przed 14 lutego, ilu z obserwowanych przez nas influencerów i celebrytów wrzuci coś na ten temat do sieci.

Czytaj też: Elektroniczna niania furtką dla hakerów

Lightbe/KG