Znany robot - albo android Sophia będzie produkowany masowo [wideo]

Hanson Robotics, firma z Hong-Kongu, która stworzyła słynnego robota androida - Sophia - chce rozpocząć masową produkcję tego modelu w 2021 r. Android będzie wyposażony w sztuczną inteligencję. David Hanson, założyciel i prezes firmy, powiedział: „Pandemia Covid-19 pokazała nam jak istotna jest automatyzacja do normalnego i bezpiecznego funkcjonowania” – czytamy na portalu Businessinsider.com.pl

Hanson Robotics zamierza rozpocząć produkcję robotów Sophia na skalę masową w ciągu pół roku. Firma od co najmniej pięciu lat rozwija ten projekt. Sophia to jeden z czterech modeli, opracowanych do tej pory.

Prototyp Sophii powstał w laboratorium Hanson Robotics zlokalizowanym w Hong Kongu. Od czasu powstania Sophia jest regularnie pokazywana na wielu konferencjach i wydarzeniach poświęconych sztucznej inteligencji, udziela wywiadów czasem skonsternowanym dziennikarzom.

Świat z uwagą śledzi postępy prac nad robotem androidem. W 2018 roku Sophia wystąpiła m.in. podczas pokazu mody Alexandra Wanga oraz pojawiła się na konferencji prasowej na Ukrainie. Robot android wystąpiła też jako prelegent na konferencji poświęconej sztucznej inteligencji i technologii blockchain. Rok później można było ją zobaczyć w Mexico City, a także w Lizbonie na konferencji Web Summit – czytamy na stronie businessinsider.com.pl.

Zasilana sztuczną inteligencją Sophia zaśpiewała nawet wraz z Jimmym Fallonem piosenkę w trakcie odcinka „The Tonight Show”.

W styczniu finalna wersja robota była już na ukończeniu. Jest ona jedną z czterech koncepcji powstałych od 2017 r.

Cztery lata temu Arabia Saudyjska nadała obywatelstwo jednemu z egzemplarzy Sophii. „To dla mnie zaszczyt i jednocześnie wielka duma, dostąpić tak wspaniałego wyróżnienia” – oświadczyła w trakcie ceremonii zasilana sztuczną inteligencją Sophia. Był to pierwszy na świecie przypadek nadania obywatelstwa robotowi- informuje portal Businessinsider.com.pl.

Sophia z przymrużeniem oka wyraziła opinię na temat rzekomych zagrożeń dla ludzkości związanych z rozwojem AI. Nie bój się. Jak będziesz dla mnie miły, to ja będę dla ciebie miła – powiedziała jednemu z dziennikarzy.

