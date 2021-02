Koreańczycy chcą zbudować elektrownie jądrowe w Polsce!

Władze Korei Płd. apelują do Japonii, by zrezygnowała z planu uwolnienia do Pacyfiku 1 mln ton przefiltrowanej radioaktywnej wody ze zniszczonej w 2011 roku elektrowni jądrowej w Fukushimie. Według japońskich mediów decyzja może zapaść przed końcem miesiąca