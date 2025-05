Koreańskie reaktory dla Czech

A jednak to Koreańczycy wybudują reaktory w elektrowni czeskiej Dukovany a nie Francuzi. Umowa w sprawie inwestycji wartej 18 mld dolarów zostanie podpisana w Pradze 7 maja. Koncern KHNP ma też szanse na dodatkowy projekt - w Temelinie.

Francuski koncern EDF, który złożył ofertę na budowę reaktorów tak jak koreański potentat Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), pomimo składanych skarg do czeskiego urzędu antymonopolowego i instytucji unijnych, w nie zdołał doprowadzić do zmiany wyniku przetargu.. Nawet informacje z ubiegłego tygodnia, podane przez portal Euractive o spotkaniu prawników francuskiej firmy z urzędnikami Komisji Europejskiej nie zablokowały umowy. Choć z opóźnieniem, to zostanie podpisana w środę.

Jednocześnie – jak informują media – czeski rząd zdecydował o zakupie (za ponad 180 mln dol.) 80 proc. udziałów w projekcie Elektrárna Dukovany II, a pozostałe 20 proc. zachowa narodowy koncern CEZ. Władze postanowiły również udzielić pożyczki państwowej – według portalu World Nuclear News – „na pokrycie kosztów budowy, która będzie spłacana w okresie 30 lat, począwszy od wydania pozwolenia na eksploatację pierwszego z nowych bloków elektrowni”.

Czeski rząd musi jeszcze uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na model finansowania inwestycji, na co liczy w przyszłym roku. Zanim to nastąpi, przygotowania do budowy reaktorów mają być finansowane z kredytu komercyjnego”.

Cytowany przez media premier Czech Petr Fiala przekonuje, że „energia jądrowa, zwłaszcza budowa nowych źródeł, ma strategiczne znaczenie dla przyszłości” kraju. Zaś Państwo przejmując 80 proc. udziałów w projekcie w Dukwoavanch „umożliwi jego realizację i finansowanie”.

Reaktory mają rozpocząć komercyjna produkcje energii w 2038 roku, a KHNP ma tez szanse na zdobycie kontraktu na budowę planowanych przez czeskie władze kolejnych dwóch w Temelinie.

Przypomnijmy, że koreański koncern miał być także partnerem Polskiej Grupy Energetycznej i ZE PAK przy budowie reaktorów w elektrowni w rejonie Pątnowa. Ale – choć list intencyjny o współpracy podpisano jesienią 2022 roku, a w listopadzie 2023 r. projekt uzyskał decyzję zasadniczą (co oznacza, że jest zgodny z interesem publicznym, w szczególności z celami polityki państwa), to biorąc pod uwagę stanowisko i opinie obecnych władz PGE projekt nie będzie realizowany. A odbyły się rozmowy o współpracy z EDF.

