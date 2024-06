Druga EJ. Francuzi ciągle w dołkach startowych

Budowa pierwszego bloku drugiej elektrowni jądrowej w Polsce może zakończyć się w terminie przewidzianym w polskim programie jądrowym, czyli w 2039 r., pod warunkiem, że decyzja w tej sprawie zapadnie jeszcze w tym roku, poinformował dyrektor generalny EDF w Polsce Thierry Deschaux.

„Jeśli decyzje o budowie drugiej elektrowni zapadną szybko, to budowa jej pierwszego bloku może zakończyć się w terminie przewidzianym w polskim programie jądrowym, czyli w 2039 r. Jednak by ten harmonogram był realny, ostatnie decyzje administracyjne, w tym lokalizacyjna i środowiskowa, powinny być wydane najpóźniej w 2028 r. Natomiast decyzja polityczna o tym, czy Polska w ogóle chce mieć drugą elektrownię jądrową i gdzie, powinna zapaść jeszcze w tym roku, by mogły ruszyć badania środowiskowe” - powiedział dyrektor generalny EDF w Polsce Thierry Deschaux w rozmowie z Business Insider Polska.

Budowa wraz z pomocą w finansowaniu

Szef EDF w Polsce zadeklarował, że jeśli Polska zdecyduje się wybrać EDF jako dostawcę technologii dla drugiej elektrowni jądrowej w ramach rządowego programu, to EDF zaangażuje się w pomoc przy uzyskaniu finansowania dla tego projektu.

Jak zapewnił, energetyka jądrowa bardzo dobrze współpracuje z OZE.

„Nauczyliśmy się dostosowywać nasze elektrownie do sytuacji na rynku, gdzie latem czy w weekendy często zielonej energii jest za dużo wobec zapotrzebowania. Nasze reaktory EPR są w stanie zejść od 100 proc. do 20 proc. mocy w ciągu 30 minut. A następnie mogą wrócić do 100 proc. też w ciągu 30 minut” - podkreślił.

»» O energetyce atomowej w Polsce więcej czytaj tutaj:

Polski atom dopiero za 20 lat?

Kolejna ważna inwestycja PiS do kosza. SMR-y za drogie

Opcja SMR odpowiednia dla Polski

W jego ocenie, Polska jest największym rynkiem w Europie dla małych reaktorów jądrowych SMR.

„We Francji sektor przemysłowy jest już bardzo zelektryfikowany, większość dużych fabryk przyłączonych jest do krajowej sieci i nie potrzebuje nowych źródeł energii. Inaczej jest w Polsce, gdzie wciąż działa mnóstwo przyzakładowych kotłów węglowych. Tutaj potrzebne są nowe, zeroemisyjne źródła energii dla przemysłu, w tym SMR-y, które produkują jednocześnie energię elektryczną i cieplną, i stanowią odpowiedź na te potrzeby” - wyjaśnił.

„Nasz harmonogram przewiduje, że pierwszy reaktor Nuward powstanie we Francji. W 2030 r. planujemy rozpocząć budowę, która potrwa od 4 lat do ok. 4,5 roku, jako tzw. first of a kind. Mam nadzieję, że drugi taki SMR zaczniemy budować w Polsce, razem z naszym partnerem, niedługo potem” - podsumował Deschaux.

Grupa EDF jest światowym liderem w dziedzinie energii niskoemisyjnej dzięki opracowaniu zróżnicowanej struktury produkcyjnej opartej głównie na energii jądrowej i odnawialnej (w tym wodnej). W 2022 r. osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż w wysokości 143,5 mld euro.

ISBnews, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Branża drzewna na skraju przepaści. Jest decyzja

Ale cios! Port w Gdańsku zdegradowany

8 milionów Polaków ucierpi: zimą zabraknie autogazu!