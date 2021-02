Poczta Polska przyspieszy cyfryzację i zwiększy inwestycje

Pandemia przyspieszyła rozwój rynku e-commerce i Poczta Polska powinna zająć na nim pozycję lidera – powiedział podczas debaty dotyczącej Strategii Poczty Polskiej na lata 2021-2023 Andrzej Śliwka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Poczta Polska ma wszystkie narzędzia i odpowiednią infrastrukturę aby to osiągnąć. A w czasie pandemii doskonale zdała egzamin na rynku e-commerce – dodał Andrzej Śliwka.

Przyspieszeniu uległa także cyfryzacja usług. Jak podkreślił Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej firma stawia na rozwój tej dziedziny. Państwo pomoże w przyspieszeniu modernizacji tego segmentu rynku – zadeklarował Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Poczta Polska będzie współpracować z państwem w tworzeniu cyfrowej administracji i zapewnieniu dostępu do usług państwa dla obywateli – powiedział Tomasz Zdzikot.

Jest to konieczne ponieważ PP posiada 5 300 pojazdów i około 5 tys. nieruchomości. Każda zmiana floty czy modernizacja budynków będzie miała wpływ na środowisko naturalne.

Ireneusz Zyska podkreślił, że Poczta Polska jest dobrym adresatem funduszy w ramach Krajowego Planu Odbudowy, który do końca roku rząd ma przedłożyć Unii Europejskiej.

W ciągu najbliższych trzech lat chcemy na inwestycje przeznaczyć przeszło 1,2 mld zł. Oparliśmy naszą strategię na pięciu filarach, chcemy, żeby to była poczta: nowoczesna, efektywna, cyfrowa, „zielona” i poczta partnerska. W każdym z tych obszarów planujemy odpowiednie inwestycje. W tym roku założyliśmy inwestycje na poziomie 440 mln zł. Zakładamy w perspektywie 3-letniej zwiększyć poziom inwestycji do przychodów do 5,8 proc. z 3,4 proc. w ubiegłym roku i 1,2 proc. w roku. 2019 – powiedział Tomasz Zdzikot.